Илон Маск выпустит самый быстрый электромобиль в мире: какова его скорость (видео)

Компания Tesla с 3 июня начинает серийный выпуск электромобиля Tesla Model S Plaid. Эта модель станет самым быстрым серийным электрокаром в мире.
Об этом сообщил основатель и глава Tesla Илон Маск в своем Twitter.
Этот автомобиль сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч за две секунды.
Model S Plaid станет обновленной версией электрического седана Model S. Модель будет оснащена электросиловой установкой на 1000 л. с. Запас хода батареи - 627 км.
Автомобиль презентуют на заводе Fremont Factory в Калифорнии. Первые поставки запланированы на август-сентябрь, цена будет составлять около 115 тысяч долларов.
Как сообщали ранее, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в феврале потерял статус самого богатого человека планеты по версии Bloomberg.
Напомним, Маск недавно заговорил о полетах за пределы Солнечной системы.