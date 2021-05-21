Илон Маск выпустит самый быстрый электромобиль в мире: какова его скорость (видео)

Этот автомобиль сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч за две секунды.

Model S Plaid станет обновленной версией электрического седана Model S. Модель будет оснащена электросиловой установкой на 1000 л. с. Запас хода батареи - 627 км.

Автомобиль презентуют на заводе Fremont Factory в Калифорнии. Первые поставки запланированы на август-сентябрь, цена будет составлять около 115 тысяч долларов.

Фото и видео: самый быстрый автомобиль в мире Model S Plaid от Tesla