Зеленский обратился к Маску после его восхищения великим украинцем

Илон Маск почтил память легендарного советского конструктора Сергея Королева, который является одним из основных создателей ракетно-космической техники СССР.

Американский предприниматель и миллиардер оставил комментарий в Twitter на русском языке, о том что космический конструктор был великолепным.

"Он был великолепен", - написал Илон Маск под постом Роскосмоса в честь 114-летия основоположника советской космонавтики.

Скриншот с Twitter

В 2020 году Илон Маск пообщался с семьей Сергея Королева. Тогда он опубликовал сообщение в Twitter в котором подчеркнул украинское происхождение академика, написав его фамилию на украинском и русском языках: "Корольов / Королев".

Скриншот с Twitter

После этого посольство Украины в США пригласило Илона Маска посетить родину Королева - Житомир, где он родился 12 января 1907 года.

Президент Украины Владимир Зеленский также в своем Twitter сегодня поздравил Королева и пригласил Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева, который находится в Житомире.

Скриншот с Twitter

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, где он может посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева", - написал Зеленский.

Стоит отметить, что официальный Twitter-аккаунт Украины напомнил РФ, что Сергей Королев, который называл себя украинцем, родился в Житомире, рос в Нежине и Киеве, и учился в Одессе и Киеве. При этом на территории России, тогдашнем СССР, он был арестован, подвергнут пыткам и заключен в тюрьму на 6 лет в Москве, Колыме и Казане.

Скриншот с Twitter

В 1938 году Королева арестовали по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности. Тогда его осудили на 10 лет. Срок отбывал на Колыме, а затем - в Казани. Впоследствии срок сократили на два года, и ученый смог выйти на свободу в 1944 году.

Сергей Королев (фото: wikipedia.org)

В 1943 году он был назначен главным конструктором группы реактивных установок. В 1945 году Королев вылетел в Берлин, чтобы участвовать в изучении трофейной ракетной техники, включая ракеты ФАУ-2. В 1957 году он создал первые баллистические ракеты на стабильных компонентах топлива.

В 1961 году Королев создал первый пилотируемый космический корабль "Восток-1", на котором произошел первый в мире полет человека в космос - Юрия Гагарина.

В 1965 году состоялся первый в мире выход в открытый космос из корабля "Восход-2" с экипажем из двух человек.

Напомним, ракета Илона Маска Starship SN8 разбилась сразу после посадки.