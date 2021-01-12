Зеленський звернувся до Маска після його захоплення великим українцем

Ілон Маск вшанував пам'ять легендарного радянського конструктора Сергія Корольова, який є одним з основних творців ракетно-космічної техніки СРСР.

Американський підприємець і мільярдер залишив коментар у Twitter російською мовою, про те що космічний конструктор був чудовим.

"Він був чудовий", - написав Ілон Маск під постом Роскосмосу в честь 114-річчя основоположника радянської космонавтики.

Скріншот з Twitter

У 2020 році Ілон Маск поспілкувався з родиною Сергія Корольова. Тоді він опублікував повідомлення в Twitter, в якому підкреслив українське походження академіка, написавши його прізвище українською та російською мовами: "Корольов / Королев".

Скріншот з Twitter

Після цього посольство України в США запросило Ілона Маска відвідати батьківщину Королева - Житомир, де він народився 12 січня 1907 року.

Президент України Володимир Зеленський також у своєму Twitter сьогодні привітав Королева і запросив Ілона Маска відвідати Музей космонавтики імені Сергія Корольова, який знаходиться в Житомирі.

Скріншот з Twitter

"Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Дійсно, він був одним з кращих. Я хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, де він може відвідати Музей космонавтики імені Сергія Корольова", - написав Зеленський.

Варто зазначити, що офіційний Twitter-акаунт України нагадав РФ, що Сергій Корольов, який називав себе українцем, народився в Житомирі, а зростав у Ніжині та Києві, навчався в Одесі і Києві. При цьому на території Росії, тодішньому СРСР, він був заарештований, підданий тортурам і поміщений у в'язницю на 6 років у Москві, Колимі і Казані.

Скріншот з Twitter

У 1938 році Королева заарештували за безпідставним звинуваченням у контрреволюційній діяльності. Тоді його засудили на 10 років. Термін відбував на Колимі, а потім - в Казані. Згодом термін скоротили на два роки, і вчений зміг вийти на свободу в 1944 році.

Сергій Корольов (фото: wikipedia.org)

У 1943 році він був призначений головним конструктором групи реактивних установок. У 1945 році Корольов вилетів до Берліна, щоб брати участь у вивченні трофейної ракетної техніки, включаючи ракети ФАУ-2. У 1957 році він створив перші балістичні ракети на стабільних компонентах палива.

У 1961 році Корольов створив перший пілотований космічний корабель "Восток-1", на якому відбувся перший у світі політ людини в космос - Юрія Гагаріна.

У 1965 році відбувся перший у світі вихід у відкритий космос з корабля "Восход-2" з екіпажем з двох чоловік.

Нагадаємо, ракета Ілона Маска Starship SN8 розбилася відразу після посадки.