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Илон Маск стал папой в шестой раз: малыш имеет украинские корни

STYLERПерсоны    05.05.2020 - 08:03
Илон Маск стал папой в шестой раз: малыш имеет украинские корни
Илон Маск (фото: flickr.com/SusanMooreCoolFollow)

Илон Маск похвастался в соцсетях тем, что снова стал отцом

Илон Маск стал папой в шестой раз. Об этом знаменитый изобретатель похвастался в соцсетях. 32-летняя канадская певица Клэр Буше (Граймс) родила ребенка главе Tesla и SpaceX.

О том, что певица украинско-французского происхождения осчастливила его, 48-летний миллиардер проговорился в Twitter, отвечая на вопросы в комментариях.

Сотрудник официального клуба владельцев Tesla из Техаса спросил, как дела "с ребенком". Сначала Маск заинтриговал ответом: "Через несколько часов!" А четыре часа спустя порадовал новостью о том, что и мама и малыш хорошо себя чувствуют.

Илон Маск стал папой в шестой раз: малыш имеет украинские корни

Скрин комментариев в Twitter

Для Граймс этот ребенок стал первенцем, а вот у миллиардера уже есть пятеро детей от первой супруги Жюстин Уилсон, которая училась с ним в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году, однако в 2008 пара развелась, а Маск втянулся в болезненные отношения с британской актрисой Талулой Райли. Они поженились в 2010-м, в 2012 развелись, затем снова сходили под венец в 2013-м, но в 2016-м снова развелись.

Илон и Клэр Буше вместе с 2018 года. Поначалу в беременность певицы не поверили, так как она славится экстравагантностью. И появление фото в Instagram с округлившимся животом восприняли как пиар нового альбома.

Илон Маск стал папой в шестой раз: малыш имеет украинские корни

Избранница Илона Маска Граймс (фото: instagram.com/grimes)

Будущая певица родилась и выросла в канадском городе Ванкувер. Бабушка Граймс была украинкой, но научила внучку русскому языку. Избранница Маска однажды признавалась, что неравнодушна к борщу.

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