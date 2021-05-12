Илон Маск попался на фото с подросшим малышом Икс на руках. Снимок был сделан папарацци во время прогулки основателя SpaceX по городу.

На фото Илон Маск держит светловолосого мальчика по имени X Æ A-12 на руках. Ему 5 мая исполнился один годик.

Миллиардер одет очен просто, впрочем, как и ребенок. На Маске голубая футболка и черные брюки, а на малыше - светлый комбинезон.

Фото: Илон Маск с сыном (instagram.com/elonmusk)

49-летний миллиардер Илон Маск и 33-летняя эпатажная певица Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) стали родителями мальчика 5 мая 2020 года, назвав его странным именем X Æ A-12, которое расшифровывается, как "Икс Эш Эй-Твелв". Впрочем, мама называет его ласково "Малыш Икс" (Little X).

Илон Маск в одном из интервью объяснил, как расшифровывается имя сына. X - это неизвестная переменная, Æ - это ее написание на "эльфийском языке" (знак еще символизирует любовь и искусственный интеллект). A-12 - это модель любимого самолета миллиардера и его возлюбленной, а также первая буква названия любимой песни Граймс "Архангел".

У миллиардера пятеро детей от первого брака с писательницей Жюстин Уилсон. Они вместе учились в Канаде и были женаты с 2000 по 2008-й. После этого Маск успел дважды жениться и развестись с актрисой Талулой Райли, совместных детей у них не было. А в 2018-м основатель Tesla и SpaceX начал встречаться с Граймс.