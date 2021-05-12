Ілон Маск попався на фото з підрослим малюком Ікс на руках. Знімок був зроблений папараці під час прогулянки засновника SpaceX по місту.

На фото Ілон Маск тримає світловолосого хлопчика на ім'я X Æ A-12 на руках. Йому 5 травня виповнився один рік.

Мільярдер одягнений дуже просто, втім, як і дитина. На Маску блакитна футболка і чорні штани, а на малюкові - світлий комбінезон.

Фото: Ілон Маск з сином (instagram.com/elonmusk)

49-річний мільярдер Ілон Маск і 33-річна епатажна співачка Граймс (справжнє ім'я-Клер Буше) стали батьками хлопчика 5 травня 2020 року, назвавши його дивним ім'ям X Æ A-12, яке розшифровується, як "Ікс Еш Ей-Твелв". Втім, мама називає його ласкаво "малюк Ікс" (Little X).

Ілон Маск в одному з інтерв'ю пояснив, як розшифровується ім'я сина. X - це невідома змінна, Æ - це її написання на "ельфійському мовою" (знак ще символізує любов і штучний інтелект). A-12 - це модель улюбленого літака мільярдера і його коханої, а також перша буква назви улюбленої пісні Граймс "Архангел".

У мільярдера п'ятеро дітей від першого шлюбу з письменницею Жюстін Вілсон. Вони разом навчалися в Канаді і були одружені з 2000 по 2008-й. Після цього Маск встиг двічі одружитися і розлучитися з актрисою Талулою Райлі, спільних дітей у них не було. А в 2018-му засновник Tesla і SpaceX почав зустрічатися з Граймс.