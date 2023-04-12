Ілон Маск показав, як заселятиме Марс людьми. Відео про майбутню колонізацію планети

Як відбуватиметься політ людей на Марс

Раніше Маск заявляв, що протягом найближчих 10 років він відправить перших людей на Марс. Однак його нова ракета Starship ще навіть не пройшла випробовування. Перший політ у космос має відбутися тільки наступного тижня.

Деякі вчені заявляють, що прогнози Ілона Маска про польоти на Марс у найближче десятиліття є дуже оптимістичними.

У новому відеоролику від SpaceX спеціалісти показали, як найпотужніша ракета у світі Starship, вартістю 3 млрд доларів, вирушає в перший політ на Червону планету. У відео можна побачити, як ракета готується до виведення в космос космічного корабля. А тоді починається 9-місячна подорож до Марса.

Компанія SpaceХ показала, як відбуватиметься політ на Марс (скриншот із відео)

Як відбуватиметься колонізація Марсу

SpaceХ у відео показали і те, як виглядатиме майбутня людська колонія на цій планеті. На кадрах можна побачити, як багато космічних кораблів вирушають на Марс, а сама колонія складається з куполів на планеті.

Ілон Маск мріє зробити з людства вид, який житиме не тільки на Землі. І колонізація Марсу стане першим кроком до реалізації його мрії.

Так виглядатимуть колонії на Марсі (скриншот із відео)

За задумом американського мільярдера, ракета Starship зможе доставити людей не лише на Марс, а й набагато далі, наприклад, на супутники Юпітера. На цьому космічному кораблі на Марс за одну подорож зможе вирушити близько 100 осіб.

Однак експерти NASA вважають, що перший такий політ відбудеться не раніше, ніж наприкінці 2030-х - на початку 2040-х років, а може, й пізніше.

Так відбуватиметься колонізація Марсу (скриншот із відео)

Також Starship допоможе в освоєнні Місяця. За допомогою космічного корабля вперше у цьому столітті астронавти зможуть приземлитися на супутник Землі. Місія запланована на 2025 рік.

Але до цього часу корабель має здійснити посадку на Місяць без екіпажу, аби експерти переконались у безпечності місії для астронавтів.