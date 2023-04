Ілон Маск анонсував перший запуск ракети Starship

Компанія SpaceX чекає на схвалення відповідних органів Сполучених Штатів Америки. Повідомляється, що перший політ ракети Starship може відбутися в понеділок, 10 квітня.

"Starship готується до запуску", - написав Ілон Маск.

Starship is stacked & ready to launch next week, pending regulatory approval https://t.co/fLHTjwOMOT