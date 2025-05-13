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Ілон Маск показав, як танцює робот Tesla Optimus: це відео підірвало мережу

Вівторок 13 травня 2025 13:30
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Ілон Маск показав, як танцює робот Tesla Optimus: це відео підірвало мережу Ілон Маск показав енергійний танець робота Tesla Optimus (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Глава Tesla Ілон Маск опублікував нове відео за участю робота-гуманоїда Optimus, у якому той виконує танець у реальному часі - без монтажу і прискорення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний акаунт Ілона Маска в соцмережі Х.

За словами Маска, вже у 2025 році Tesla планує випустити від 50 до 100 тисяч роботів Optimus, і деякі з них уже використовуються на заводах компанії, де виконують виробничі завдання.

Робот нового покоління

Optimus замислювався як універсальний гуманоїдний робот, здатний до широкого спектру дій. Новий танцювальний ролик підкреслює високу точність рухів і координацію - те, що ще нещодавно вважалося неможливим для машин такого типу.

Tesla продовжує активно інвестувати в розробку і вдосконалення Optimus. У компанії розраховують, що в майбутньому такі роботи зможуть не тільки працювати на заводах, а й виконувати побутові завдання - допомагати по дому, доглядати за літніми людьми і навіть виступати в ролі особистих асистентів.

Амбітні плани Маска

Ілон Маск раніше заявляв, що в перспективі Optimus може стати головним джерелом доходу для Tesla, обігнавши за значимістю електромобілі та енергосистеми. Поки що це звучить як прогноз із наукової фантастики, але демонстрації на кшталт останньої наближають таку реальність.

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