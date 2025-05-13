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Илон Маск показал, как танцует робот Tesla Optimus: это видео взорвало сеть

Вторник 13 мая 2025 13:30
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Илон Маск показал, как танцует робот Tesla Optimus: это видео взорвало сеть Илон Маск показал энергичный танец робота Tesla Optimus (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Глава Tesla Илон Маск опубликовал новое видео с участием робота-гуманоида Optimus, в котором тот исполняет танец в реальном времени - без монтажа и ускорения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный аккаунт Илона Маска в соцсети Х.

По словам Маска, уже в 2025 году Tesla планирует выпустить от 50 до 100 тысяч роботов Optimus, и некоторые из них уже используются на заводах компании, где выполняют производственные задачи.

Робот нового поколения

Optimus задумывался как универсальный гуманоидный робот, способный к широкому спектру действий. Новый танцевальный ролик подчеркивает высокую точность движений и координацию - то, что еще недавно считалось невозможным для машин такого типа.

Tesla продолжает активно инвестировать в разработку и совершенствование Optimus. В компании рассчитывают, что в будущем такие роботы смогут не только трудиться на заводах, но и выполнять бытовые задачи - помогать по дому, ухаживать за пожилыми людьми и даже выступать в роли личных ассистентов.

Амбициозные планы Маска

Илон Маск ранее заявлял, что в перспективе Optimus может стать главным источником дохода для Tesla, обогнав по значимости электромобили и энергосистемы. Пока это звучит как прогноз из научной фантастики, но демонстрации вроде последней приближают такую реальность.

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