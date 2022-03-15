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Илон Маск ответил Рогозину, потроллив снимком Путина на медведе

Автор: Светлана Мащенко

Илон Маск ответил на комментарий Рогозина после того, как вызвал Путина на бой, заявив ставкой Украину.

Об этом миллиардер написал в Twitter.

Владелец SpaceX ответил гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, потроллив его коллажем, на котором он направляет огонь из огнемета в сторону Путина на медведе (знаменитого мем-фото).

"Я вижу, ты жесткий переговорщик! Хорошо, ты можешь получить на 10% больше денег за просмотр", - написал Маск.

Скриншот

Напомним, что 14 марта Илон Маск вызвал Путина на бой, заявив ставкой Украину. Путин ему не ответил, а вот Рогозин - да. Последний процитировал Пушкина.

"Ты бесенок, еще молоденок, со мною тягаться слабенок..." - написал Рогозин.

Илон Маск активно помогает Украине

Уже 28 февраля в Украину прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета - станции Starlink

10 марта мы получили уже вторую, значительно большую, партию.

Starlink использует созвездия спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в интернет своим клиентам на Земле.

В частности, основная цель сервиса - принести быстрый интернет в труднодоступные районы.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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Илон Маск