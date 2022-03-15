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Ілон Маск відповів Рогозіну, потроливши знімком Путіна на ведмеді

Автор: Світлана Мащенко

Ілон Маск відповів на коментар Рогозіна після того, як викликав Путіна на бій, заявивши ставкою Україну.

Про це мільярдер написав у Twitter.

Власник SpaceX відповів гендиректору "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну, потроливши його колажем, на якому він направляє вогонь з вогнемета в бік Путіна на ведмеді (знаменитого мем-фото).

"Я бачу, ти жорсткий парламентер! Добре, ти можеш отримати на 10% більше грошей за перегляд", - написав Маск.

Скріншот

Нагадаємо, що 14 березня Ілон Маск викликав Путіна на бій, заявивши ставкою Україну. Путін йому не відповів, А ось Рогозін - так. Останній процитував Пушкіна.

"Ти бісеня, ще молоденя, зі мною змагатися слабеня..."- написав Рогозін.

Ілон Маск активно допомагає Україні

Вже 28 лютого в Україну прибула перша партія обладнання для супутникового інтернету-станції Starlink

10 березня ми отримали вже другу, значно більшу, партію.

Starlink використовує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті для надання широкосмугового доступу в інтернет своїм клієнтам на Землі.

Зокрема, основна мета сервісу-принести швидкий Інтернет у важкодоступні райони.

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Илон Маск