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Илон Маск вызвал Путина на бой: ставка - Украина

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Понедельник 14 марта 2022 14:52
Илон Маск вызвал Путина на бой: ставка - Украина Коллаж РБК-Украина: Илон Маск вызвал Путина на бой
Автор: Светлана Мащенко

Миллиардер Илон Маск вызвал на бой, заявив ставку - Украина.

Об этом он написал в Twitter.

"Я бросаю вызов Владимиру Путину к бою один на один. Ставка - Украина", - написал владелец "SpaceX".

Когда ответ так и не был получен, спустя час Маск переспросил на русском языке: "Вы согласны на этот бой?" И тегнул непосредственно официальную страницу президента РФ.

Илон Маск вызвал Путина на бой: ставка - Украина

От Путина ответ он не получил, но припевала президента РФ Дмитрий Рогозин не удержался и процитировал Маску... Пушкина.

"Ты бесенок, еще молоденок, со мною тягаться слабенок..." - написал депутат.

Илон Маск вызвал Путина на бой: ставка - Украина

Ранее мы писали, что активист захватил виллу дочери Путина на французском курорте и приглашает туда беженцев из Украины.

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