Ильин день 2021: когда будем отмечать и что обязательно нужно сделать до праздника

Согласно преданию, Илья неоднократно совершал чудеса. Он пророчествовал, низводил огонь с небес, молитвами мог призывать дождь, однажды воскресил мертвого отрока, а также разделил реку Иордан.

К концу своего земного пути пророк живым отправился на небо. Чудотворец умчался туда на огненной колеснице, запряженной четырьмя белыми конями.

Что нужно сделать в праздник и накануне

В этот день нужно обязательно сходить в церковь, где проходят торжественные богослужения, устраиваются крестные ходы.

После посещения храма принято собираться за праздничным обедом.

2 августа и после этого дня запрещено купаться в водоемах, а также ловить рыбу. Все это нужно было успеть сделать до наступления праздника.

Также до Ильина дня нужно принять различные меры предосторожности, чтобы защитить дом, хозяйство и посевы от стихии - ливня, града, молнии, сильного ветра.

Девушки на Ильи молились о замужестве, так как традиционно в это время играли свадьбы.

Что строго запрещено делать на Ильи-пророка

Заниматься работой по дому, на участке. Считается, что любые работы с землей могут привести к гибели урожая. Единственное исключение - пчеловодство. Любую работу, связанную с содержанием пчел, уходу за ними, выполнять можно.

Стоять под деревом, а также кричать и ругаться, иначе вас может сразить молнией. От удара молнии в этот день может пострадать непокаявшийся грешник.

Останавливаться и стоять на перекрестках - верили, что там собирается разная нечисть.

Сквернословить, дебоширить, злоупотреблять алкоголем. Проведите этот день с хорошими мыслями, делайте добро.

Почему нельзя купаться после Ильи

Согласно преданию, когда Илья уносился в небо на колеснице, с копыта лошади упала подкова в воду и охладила ее.

Если покупаться в этот день или после него, можно простудиться.

По другой версии такая затея неудачная, так как с этого времени вода начинает "цвести", что также чревато болезнями, да и попросту имеет неприятный запах.

Также в народе раньше верили, что в ночь на 2 августа у водоемов собирается нечистая сила - водяные, русалки, черти, которые могут затянуть купающихся в воду.

Приметы на Ильи-пророка