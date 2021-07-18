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Ільїн день 2021: коли будемо відзначати і що обов'язково потрібно зробити до свята

Автор: Світлана Мащенко

День пророка Іллі, який в народі називають Ільїн день, ми відсвяткуємо традиційно 2 серпня. Це свято вважається великим, так як Ілля-пророк належить до найбільш шанованих святих, поряд з Миколою Чудотворцем.

Що строго заборонено робити в цей день, традиції, прикмети, а що зробити потрібно обов'язково до Іллі, важливі обряди і звичаї - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно з переказами, Ілля неодноразово здійснював чудеса. Він пророкував, зводив вогонь з небес, молитвами міг закликати дощ, одного разу воскресив мертвого отрока, а також розділив річку Йордан.

В кінці свого земного шляху пророк живим відправився на небо. Чудотворець помчав туди на вогняній колісниці, запряженій чотирма білими кіньми.

Що потрібно зробити у свято і напередодні

У цей день потрібно обов'язково сходити до церкви, де проходять урочисті богослужіння, влаштовуються хресні ходи.

Після відвідин храму заведено збиратися за святковим обідом.

2 серпня і після цього дня заборонено купатися у водоймах, а також ловити рибу. Все це потрібно було встигнути зробити до настання свята.

Також до Ільїна дня потрібно вжити різних запобіжних заходів, щоб захистити будинок, господарство і посіви від стихії - зливи, граду, блискавки, сильного вітру.

Дівчата на Іллі молилися про заміжжя, так як традиційно в цей час грали весілля.

Що суворо заборонено робити на Іллі-пророка

Займатися роботою по дому, на ділянці. Вважається, що будь-які роботи з землею можуть призвести до загибелі врожаю. Єдиний виняток - бджільництво. Будь-яку роботу, пов'язану з утриманням бджіл, догляду за ними, виконувати можна.

Стояти під деревом, а також кричати і лаятися, інакше вас може убити блискавкою. Від удару блискавки в цей день може постраждати грішник.

Зупинятися і стояти на перехрестях - вірили, що там збирається різна нечисть.

Лихословити, бешкетувати, зловживати алкоголем. Проведіть цей день з хорошими думками, робіть добро.

Чому не можна купатися після Іллі

Згідно з переказами, коли Ілля возносився в небо на колісниці, з копита коня впала підкова в воду і охолодила її.

Якщо скупатися в цей день або після нього, можна застудитися.

За іншою версією така затія невдала, так як з цього часу вода починає "цвісти", що також загрожує хворобами, та й просто має неприємний запах.

Також в народі раніше вірили, що в ніч на 2 серпня біля водойм збирається нечиста сила - водяні, русалки, чорти, які можуть затягнути купаються в воду.

Прикмети на Іллі-пророка

  • Якщо цей день дуже дощовий, значить в цьому році буде небагато пожеж.
  • А якщо потрапити під дощ на Іллі, можна отримати запас здоров'я на цілий рік.
  • Вважалося, що після 2 серпня ні комарі, ні мухи вже не кусатимуть

Раніше ми писали про найважливіші свята серпня 2021, скільки буде вихідних і робочих днів.

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