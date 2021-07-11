Праздники и выходные в августе 2021: календарь самых важных дат
В августе 2021 украинцы будут отдыхать дольше, чем обычно, благодаря празднованию Дня независимости. Правда, дополнительный выходной день придется отработать.
Читайте в нашем материале ниже, сколько выходных и праздничных дней будет в последний месяц лета.
Кроме 30-летия независимости Украины, которое мы отпразднуем 24 августа, нас ждет также празднование Дня государственного флага Украины, 23 августа.
Последний месяц лета будет богат и религиозными праздниками - в частности, мы будем отмечать Три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый.
Количество выходных и рабочих дней в августе 2021
В августе в Украине будет 21 рабочий и 10 выходных дней.
С 21 по 24 августа будут нерабочими, правда, за понедельник 23-е доведется отработать в субботу, 28-го числа.
Выходными днями в августе станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.
Коллаж РБК-Украина: Календарь на август 2021
Все праздники в августе 2021:
- 1 августа - День инкассатора; Дeнь Воздушных сил Вооруженных сил Украины
- 2 августа - Ильин день; День аэромобильных войск
- 5 августа - Международный день светофора
- 8 августа - День войск связи Вооруженных сил Украины; День работников ветеринарной медицины; День строителя
- 9 августа - Международный день коренных народов мира
- 12 августа - Международный день молодежи
- 14 августа - Медовый спас; Начало Успенского поста
- 15 августа - День археолога
- 19 августа - Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника
- 23 августа - День Государственного Флага Украины
- 24 августа - День Независимости Украины
- 27 августа - Ореховый (Хлебный) Спас; Окончание Успенского поста
- 28 августа - День авиации Украины; День дальнобойщика
- 29 августа - День шахтера
Ранее мы писали про все традиции, обычаи и обряды Дня Петра и Павла, который мы будем отмечать уже 12 июля.