Икота у детей: Комаровский рассказал, как быстро оказать первую помощь

Комаровский рассказал, в каких случаях икоты нужно бежать к врачу
Доктор Комаровский рассказал родителям, как быстро помочь детям при икоте и в каких случаях нужно немедленно обращаться к специалистам. Также он объяснил, что нужно делать, чтобы избежать этого неприятного явления.
Комаровский рассказал, что икота – это короткий вдох при закрытой голосовой щели, обусловленный сокращением диафрагмы и ее провоцирует быстрая еда, частое глотание, переедание, сухая пища, употребление газированных напитков.
Если икота сочетается с болями в животе или она продолжается более трех часов подряд – то это повод обратиться за медицинской помощью.
Комаровский рассказал об икоте у детей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Он перечислил способы, которыми можно ребенку помочь в домашних условиях:
Икота у детей (YouTube/Доктор Комаровский)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что доктор Комаровский дал родителям простые советы о том, как уберечь ребенка от различных инфекций.
А также мы рассказывали о том, что Комаровский объяснил, как можно помочь подростку, который переживает переходной возраст.