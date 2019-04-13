Гикавка у дітей: Комаровський розповів, як швидко надати першу допомогу

Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Комаровський розповів, у яких випадках гикавки треба бігти до лікаря

Доктор Комаровський розповів батькам, як швидко допомогти дітям при гикавці і в яких випадках потрібно негайно звертатися до фахівців. Також він пояснив, що потрібно робити, щоб уникнути цього неприємного явища.

Комаровський розповів, що гикавка – це короткий вдих при закритій голосовій щілини, обумовлений скороченням діафрагми і її провокує швидка їжа, часте ковтання, переїдання, суха їжа, вживання газованих напоїв.

Якщо гикавка поєднується з болями в животі або вона триває більше трьох годин підряд – то це привід звернутися за медичною допомогою.

Комаровський розповів про гикавці у дітей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Він перерахував способи, якими можна допомогти дитині в домашніх умовах:

висунути язик і затримати дихання;

проковтнути одну чайну ложку сухого цукру-піску;

випити солодку воду або воду з льодом (ще краще солодку воду з льодом);

проковтнути невелику кількість дрібно наколотого льоду;

посмоктати часточку лимона;

захопити великим і вказівним пальцями язика і м'яко потягнути його вперед;

встати навшпиньки, руки за голову, дрібними швидкими ковтками пити зі склянки холодну воду (стакан тримає мама)

Гикавка у дітей (YouTube/Доктор Комаровський)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що доктор Комаровський дав батькам прості поради про те, як вберегти дитину від різних інфекцій.

А також ми розповідали про те, що Комаровський пояснив, як можна допомогти підлітку, який переживає перехідний вік.