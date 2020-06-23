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В Украине проведут инвентаризацию лесов впервые с 1996 года

Новости » Политика     23.06.2020 - 15:18
В Украине проведут инвентаризацию лесов впервые с 1996 года
Фото: лес (facebook.com.DronariumUkraine)

Зеленский подписал соответствующий законопроект

В Украине проведут инвентаризацию лесов впервые с 1996 года. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2379.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.

Подписанный закон вносит изменения в Лесной кодекс Украины по поводу проведения национальной инвентаризации лесов.

"Благодаря национальной инвентаризации лесов мы получим полную и обновленную информацию о фактической лесистости государства, запасе древесины в лесах и ее технической пригодности", - пояснил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий.

По его словам, также можно будет зайти на сайт национальной инвентаризации лесов и отслеживать изменения в росте деревьев на определенном инвентаризационном участке, оценить состояние лесов в целом в Украине.

Сейчас ведомство располагает информацией лишь о 73% украинских лесов, а остальные 27% находятся в подчинении различных органов власти, коммунальной собственности.

"В последний раз учет лесов в полном объеме проводили в 1996 году... Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства не позволяет получить статистически достоверные оценки показателей", - указано в сообщении.

Заблоцкий рассказал, что на первом этапе инвентаризация будет продолжаться два года. Затем она будет повторяться, чтобы можно было проследить изменения в приросте деревьев.

Что такое национальная инвентаризация лесов

НИЛ - это получение статистически обоснованной информации о количественных и качественных показателях состояния и динамики лесов государства, их ресурсного потенциала для нужд госуправления, стратегического планирования ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды, национальной и международной отчетности о лесах.

Каким образом будет происходить НИЛ

Специалисты проводят по специальной схеме обследование на местности в пределах лесных инвентаризационных участков. Планируется обследовать 18 тысяч участков.

"Благодаря проведению национальной инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов лесных насаждений. Среди других потенциально важных результатов - определение площади самозалесившихся сельскохозяйственных земель", - указывают в Гослесагентстве.

Напомним, в Украине можно проверить онлайн законность заготовки и происхождения древесины.

Как писало РБК-Украина, летом 2019 года Зеленский поручил Минобороны и органам на местах установить централизованную систему учета древесины, чтобы прекратить незаконную вырубку леса.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины лесинвентаризацияЗакон
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