В Украине можно проверить онлайн законность заготовки древесины

Регистрация лесорубных билетов уже работает в 23 областях
В Украине можно проверить онлайн законность заготовки и происхождения древесины. Впервые о планах заготовки древесины на 2020 год была обнародована вся информация.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Глава ведомства Андрей Заблоцкий убежден, что открытие информации поможет лучше контролировать обществу все процессы в лесной отрасли.
"Сделали открытыми электронные сервисы, на которых каждый украинец просто со смартфона может увидеть - где, как и сколько древесины заготавливают, и легальна ли эта деятельность", - сказал он.
По словам главы Гослесагентства, на сайте ведомства можно:
Напомним, летом 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Минобороны и органам на местах установить централизованную систему учета древесины в государственных и коммунальных лесхозах для пресечения незаконной вырубки леса.
Как писало РБК-Украина, в октябре в Украине появился электронный реестр для получения разрешений на вырубку и заготовку древесины, в нем было опубликовано 27 тысяч выданных разрешительных билетов на заготовку и вырубку леса.
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Автор: Юлия Струк