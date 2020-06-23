В Украине можно проверить онлайн законность заготовки древесины

Фото: заготовка древесины (freepik)

Регистрация лесорубных билетов уже работает в 23 областях

В Украине можно проверить онлайн законность заготовки и происхождения древесины. Впервые о планах заготовки древесины на 2020 год была обнародована вся информация.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Глава ведомства Андрей Заблоцкий убежден, что открытие информации поможет лучше контролировать обществу все процессы в лесной отрасли.

"Сделали открытыми электронные сервисы, на которых каждый украинец просто со смартфона может увидеть - где, как и сколько древесины заготавливают, и легальна ли эта деятельность", - сказал он.

По словам главы Гослесагентства, на сайте ведомства можно:

проверить законность заготовки древесины: реестр лесорубных билетов уже работает в 23 областях;

проверить происхождение древесины по номеру бирки, ТТН-лес или авто;

узнать о размещении легальных объектов переработки древесины;

ознакомиться с аналитикой по аукционам по продаже древесины.

Напомним, летом 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Минобороны и органам на местах установить централизованную систему учета древесины в государственных и коммунальных лесхозах для пресечения незаконной вырубки леса.

Как писало РБК-Украина, в октябре в Украине появился электронный реестр для получения разрешений на вырубку и заготовку древесины, в нем было опубликовано 27 тысяч выданных разрешительных билетов на заготовку и вырубку леса.

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Автор: Юлия Струк