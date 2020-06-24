IKEA отреагировала на скандал из-за незаконной вырубки лесов в Украине

Компания IKEA отреагировала на скандал, связанный с покупкой нелегально вырубленной древесины в Карпатах в Украине. Крупнейший ритейлер мебели категорически опровергает использование в своей продукции материалов с незаконной вырубки.

Об этом говорится в ответе нидерландской производственно-торговой группы в Швеции IKEA в ответ на запрос агентства Rueters.

Также в компании заявили о намерении пересмотреть свою цепочку поставок древесины в Украине после сообщения британской неправительственной организации Earthsight о незаконных вырубках в Карпатах, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения рыси и бурые медведи.

Ранее IKEA обвинили в том, что ее поставщики незаконно добывали древесину, используемую в некоторых из самых популярных стульев шведской компании.

"Мы признаем, что незаконные рубки остаются широко распространенной глобальной проблемой, и активно работаем над реализацией мер по проверке соответствия наших поставщиков законности", - заявил представитель компании и добавил, что был начат независимый аудит практики в Украине.

Также в IKEA отметили, что древесина из Украины составляет менее 1% от того, что она поставляет в мире. В 2019 году компания использовала около 21 миллиона кубометров круглого леса, что составляет почти 1% мирового объема производства пиломатериалов.

Ситуацию также прокомментировала директор ООО "ВГСМ", которое производит продукцию для IKEA в Большом Бычкове на Закарпатье. Украинский производитель мебели также отрицает использование компанией продукции из из дерева, незаконно вырубленного в украинских Карпатах. Об этом передает "Укринформ".

"В исследовании Earthsight, которое сейчас цитируют СМИ, речь идет о сомнительном происхождении украинской древесины для гиганта деревообработки IKEA. Качество этого исследования настолько низкое, что исследователи даже не разобрались в базовых вопросах. Основная претензия у них - о происхождении древесины для экостула "Терье2, который мы в ООО "ВГСМ" даже не производим. Кроме того, в отчете превышены объемы древесины - они говорят о 90 000 кубометров древесины, мы же за год перерабатываем максимум 40 тысяч, и то не вся эта древесина происходит из Большебычковского лесхоза. Это - очень существенно ", - отметила Ирина Мацепура.

Она также подчеркнула, что все претензии европейских исследователей основаны на нестыковках европейского и украинского законодательства по ведению лесохозяйственной деятельности.

В частности, в понимании европейского законодательства незаконные рубки - это любые рубки с ошибками (как, например, срубленные деревья в сезон тишины, о чем говорится в исследовании). В понимании украинского закона нелегальная рубка - это рубка без лесорубочного билета. По рубки в сезон тишины в Украине предусмотрено административное взыскание - 800 гривен, заявила Мацепура.

Она считает, что в исследовании британцев есть много другой неточной и недостоверной информации, и оно базируется в целом на непроверенных слухах, которые ходят по рынку.

Ранее мы писали о том, что IKEA попала в громкий скандал из-за незаконно вырубленных лесов в Карпатах.

Также сообщалось, что эффект от вырубки леса на наводнения в Украине показали в простом видео.