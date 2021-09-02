Иисус Христос - первый коммунист на планете: в России придумали новый миф (видео)

В России отличились новым абсурдным заявлением. Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что Иисус Христос был первым коммунистом на планете.

Такое заявление из уст российского политика прозвучало в интервью для " Радио КП ".

"Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и Моральный кодекс строительства коммунизма – один в один. Вы просто ахнете. Надо изучать Библию, тогда вы будете много понимать", - заявил Зюганов.

Как отметил председатель КПРФ, главный лозунг коммунизма о том, "кто не работает, тот не ест", содержится в послании апостола Павла фессалоникийцам.

Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом