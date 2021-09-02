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Ісус Христос - перший комуніст на планеті: у Росії придумали новий міф (відео)

Автор: Анна Шиканова

У Росії відзначилися новою абсурдною заявою. Лідер Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) Геннадій Зюганов заявив, що Ісус Христос був першим комуністом на планеті.

Така заява з вуст російського політика прозвучала в інтерв'ю для "Радіо КП".

"Першим комуністом на планеті в новому літочисленні був Ісус Христос. Покладіть Нагірну проповідь Ісуса і моральний кодекс будівництва комунізму - один в один. Ви просто ахнете. Треба вивчати Біблію, тоді ви будете багато розуміти", - заявив Зюганов.

Як зазначив голова КПРФ, головне гасло комунізму про те, "хто не працює, той не їсть", міститься в посланні апостола Павла фесалонікійцям.

Геннадій Зюганов назвав Ісуса Христа першим комуністом

Варто зазначити, що це не вперше російський політик Геннадій Зюганов робить такі заяви з приводу Ісуса Христа. Раніше його вже підняли на сміх з приводу його слів.

А також ми розповідали про те, що на острові Кіпр Російська туристка залізла в саркофаг і там застрягла.

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