На Кипре российская туристка залезла в саркофаг и застряла: видео спасения
В городе Ларнаке, что на Кипре во время экскурсии с российской туристкой произошел курьез. Она захотела полежать в усыпальнице святого Лазаря, однако что-то пошло не так.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Mash".
Так, туристка не рассчитав своего телосложения и не уместилась в саркофаг праведного Лазаря. Ее вытаскивали другие туристы, которые стали свидетелями происшествия.
В частности, женщина в составе экскурсионной группы зашла в церковь, в которой хранятся мощи Святого Лазаря. Она решила залезть внутри и прилечь. Однако, потом она решила встать, но это сделать ей не удалось. Ей прижало ноги, поэтому другие туристы помогали ее вытягивать.
Что известно о храме
Церковь Святого Лазаря — это христианский храм IX века в городе Ларнаке Республики Кипр.
Церковь названа в честь праведного Лазаря из Вифании, которого, согласно Евангелию, воскресил Иисус Христос. Согласно православной традиции, Лазарь после Воскресения Христа был вынужден из-за преследования иудеями покинуть Иудею и добраться до Кипра, где вскоре апостолы Павел и Варнава поставили его первым епископом Китиона (старинное название Ларнаки).
После воскресения он прожил еще 30 лет, а затем во второй раз умер на Кипре. Над его гробницей была воздвигнута церковь святого Лазаря. В церкви справа у алтаря пещера - гробница праведного Лазаря.
Мощи праведного Лазаря находятся посередине: глава и половина его костей (вторая половина мощей была в Константинополе, крестоносцы в 1204-1291 г. забрали их к Франции в г. Марсель).
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