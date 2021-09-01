ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Кипре российская туристка залезла в саркофаг и застряла: видео спасения

Новина українською →
Кипр, Среда 01 сентября 2021 18:41
На Кипре российская туристка залезла в саркофаг и застряла: видео спасения Туристка залезла в саркофаг и застряла (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В городе Ларнаке, что на Кипре во время экскурсии с российской туристкой произошел курьез. Она захотела полежать в усыпальнице святого Лазаря, однако что-то пошло не так.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Mash".

Так, туристка не рассчитав своего телосложения и не уместилась в саркофаг праведного Лазаря. Ее вытаскивали другие туристы, которые стали свидетелями происшествия.

В частности, женщина в составе экскурсионной группы зашла в церковь, в которой хранятся мощи Святого Лазаря. Она решила залезть внутри и прилечь. Однако, потом она решила встать, но это сделать ей не удалось. Ей прижало ноги, поэтому другие туристы помогали ее вытягивать.

Что известно о храме

Церковь Святого Лазаря — это христианский храм IX века в городе Ларнаке Республики Кипр.

Церковь названа в честь праведного Лазаря из Вифании, которого, согласно Евангелию, воскресил Иисус Христос. Согласно православной традиции, Лазарь после Воскресения Христа был вынужден из-за преследования иудеями покинуть Иудею и добраться до Кипра, где вскоре апостолы Павел и Варнава поставили его первым епископом Китиона (старинное название Ларнаки).

После воскресения он прожил еще 30 лет, а затем во второй раз умер на Кипре. Над его гробницей была воздвигнута церковь святого Лазаря. В церкви справа у алтаря пещера - гробница праведного Лазаря.

Мощи праведного Лазаря находятся посередине: глава и половина его костей (вторая половина мощей была в Константинополе, крестоносцы в 1204-1291 г. забрали их к Франции в г. Марсель).

Ранее мы сообщали, что принцесса Диана похоронена на острове и без креста. Что известно о ее могилу.

Также в Крыму решили хоронить в картонных гробах, чтобы экономить.

Читайте РБК-Украина в Google News
туристы
LITE
Праздник 1 сентября: что строго делать в этот день, главные приметы, у кого именины
Праздник 1 сентября: что строго делать в этот день, главные приметы, у кого именины