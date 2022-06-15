От игрушек до расчесок: что можно мыть в посудомойке, кроме посуды

Посудомоечная машина - очень полезная вещь в доме, ведь кроме собственно посуды, в ней можно хорошо очистить ряд других предметов. Это значительно сэкономит вам время и силы.

Список того, что еще можно мыть в посудомойке, был опубликован в Instagram-аккаунте "Положение вещей" . Некоторые из них могут вас весьма удивить!

Ранее мы писали, какие вещи на кухне ни в коем случае нельзя мыть средством для посуды.

Читайте также, как сделать моющие средства своими руками, которые будут удалять любое загрязнение.