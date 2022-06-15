От игрушек до расчесок: что можно мыть в посудомойке, кроме посуды
Что можно мыть в посудомойке (pixabay.com)
Посудомоечная машина - очень полезная вещь в доме, ведь кроме собственно посуды, в ней можно хорошо очистить ряд других предметов. Это значительно сэкономит вам время и силы.
Список того, что еще можно мыть в посудомойке, был опубликован в Instagram-аккаунте "Положение вещей". Некоторые из них могут вас весьма удивить!
Что можно мыть в посудомойке:
- детские игрушки, если они без батареек
- лего (можно сложить в мешочек для стирки или сетку для овощей)
- лоток от стиральной машины (отмыв даже плесень, если она завелась)
- мыльницы, дозаторы, стаканчики для щеток
- детский горшок, горшки для цветов
- плафоны от люстры
- губку для посуды, щетки, ершик, мочалку для душа
- фильтр, бак для мусора и некоторые щетки от пылесоса
- решетки от газовой плиты и духовки
- полки из холодильника (сперва нагреть до комнатной температуры)
- кепки
- расчески для волос, заколки
- силиконовые чехлы от телефона или наушников
- полочки из ванной комнаты, чтобы отмыть налет
- фильтр от вытяжки
Ранее мы писали, какие вещи на кухне ни в коем случае нельзя мыть средством для посуды.
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