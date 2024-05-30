Ігровий комп'ютер, ноутбук чи консоль: що найкраще вибрати геймерам

Настільний ігровий ПК

Комп'ютери - неймовірно гнучкі пристрої. Вони можуть робити практично все - від обробки тексту та створення електронних таблиць до виробництва відео та моделювання. З огляду на це вони також хороші в іграх.

Плюси настільного ігрового комп'ютера

Основною перевагою ігрового комп'ютера є те, що його можна придбати у широкому ціновому діапазоні. Незалежно від того, чи становить ваш бюджет 500 чи 5 000 доларів, для вас знайдеться ігрове обладнання.

Більше того, якщо у вас обмежені фінанси, ви можете спочатку придбати дешевий ігровий ПК. Як тільки ви накопичите достатньо грошей, ви зможете пізніше оновити його до потужнішої системи.

Якщо для вас гроші не мають значення, настільні системи можуть бути набагато потужнішими, ніж консолі. Оскільки ви можете вибирати компоненти, які хочете встановити на настільний ПК, єдине, що вас може обмежувати, - це ваша уява та бюджет.

Коли справа доходить до комп'ютерних ігор, то в них більше можливостей. Хоча на деяких консолях є ексклюзивні ігри, вони все одно не можуть перевершити велику бібліотеку Steam та Epic Games.

Деякі інші програми запуску ігор мають моделі підписки, які дають змогу геймерам завантажувати кілька ігор за доступну щомісячну плату. Хоча і Xbox, і PlayStation також пропонують підписки, ви маєте більше вибору, якщо у вас є ПК.

Ще одна річ, яку комп'ютери можуть робити, а консолі - ні, - це діяти як продуктивна машина. Якщо для вашої роботи потрібен потужний комп'ютер (наприклад, для редагування відео, комп'ютерного проектування або моделювання), ви також можете використовувати його як потужний ігровий пристрій.

Мінуси настільного ігрового комп'ютера

Незважаючи на переваги ПК, він, як і раніше, не є однозначним вибором в іграх. По-перше, придбати ігровий ПК, який здатний конкурувати за потужністю з найпопулярнішими ігровими консолями, коштує набагато дорожче. Це було особливо актуально під час нестачі графічних процесорів у період з 2020 по 2022 рік, коли багато відеокарт продавалися за сильно завищеними цінами.

Ви також опинитеся у невигідному становищі, коли справа доходить до ексклюзивних ігор для консолей. Хоча Xbox тепер дозволяє вам грати у свої ексклюзивні ігри через програму Xbox для Windows, ігри для PlayStation зазвичай обмежуються ігровою консоллю Sony.

Хоча PlayStation Now дозволяє транслювати деякі ігри на ваш комп'ютер, для цієї опції все одно потрібне швидке підключення до Інтернету.

Комп'ютери також можуть бути складними у складанні та налаштуванні. Оскільки ви зазвичай маєте справу з різними деталями від різних виробників, із сумісністю необхідно бути обережним.

Вам також необхідно встановити операційну систему та мати безліч драйверів для кожної частини, яку ви отримуєте. Хоча ви можете отримати готовий комп'ютер, щоб позбавити себе неприємностей, зазвичай це обходиться дорожче, ніж просто зібрати його з нуля.

Найкращий ігровий настільний комп'ютер 2024 року Alienware Aurora R15 (фото: Future)

Ігровий ноутбук

Хоча ігрові ПК - чудовий варіант, їх зазвичай не так просто знайти. Якщо вам подобається грати в ігри, коли ви вирушаєте в подорож, можливо, вам захочеться натомість придбати ігровий ноутбук.

Переваги ігрового ноутбука

Основна перевага ігрового ноутбука - його портативність. Хоча вони, як правило, менш потужні, ніж їхні аналоги. Навіть якщо вони мають схожі характеристики, різниця досить незначна для більшості геймерів.

Більше того, оскільки в ноутбуках є акумулятори, ви можете бути впевнені, що не втратите прогресу в грі, якщо раптово відключиться електрика. Таким чином, ви зможете зберегти свій прогрес і правильно завершити гру, якщо у вас зникне електрика.

А якщо у вас повністю заряджений акумулятор, ви, ймовірно, зможете грати ще годину, перш ніж його потрібно буде зарядити.

Недоліки ігрового ноутбука

Коли ви купуєте ноутбук, ви, зазвичай, вже не можете його оновити. Хоча більшість ігрових ноутбуків мають деякі оновлювані компоненти, такі як оперативна пам'ять, що розширюється, і можливість додавання додаткового SSD-накопичувача, проте на цьому все.

Щоб отримати новий графічний або потужніший процесор, вам необхідно купити новий комп'ютер.

Також у вас обмежені можливості введення/виведення (I/O) у ноутбука. Тому, якщо ви хочете підключити одночасно кілька периферійних пристроїв, таких як додаткові монітори або, можливо, повний набір ігрових контролерів, включаючи ігрову клавіатуру, ігрову мишу, пристрій для гоночного симулятора та систему віртуальної реальності, вам знадобиться USB-хаб.

Найкращий ігровий ноутбук NotebookCheck)

Ігрова консоль

Пристрій, що спочатку призначений для виконання певної функції, зазвичай чудово справляється з цим завданням. Якщо вам потрібна машина, призначена для ігор, багато хто скаже, що вам потрібна саме ігрова консоль.

Переваги ігрової консолі

Якщо вам потрібна простота в іграх, немає нічого простішого за ігрову консоль. Вам треба лише підключити її до телевізора і вставити диск з грою, щоб почати її. Якщо ви отримуєте пристрій без слота для диска, потрібно лише підключитися до Інтернету та створити обліковий запис.

Консолі є також найбільш економічними, коли справа стосується ігрових можливостей. Все тому, щоб отримати комп'ютер такої ж потужності, вам доведеться витратити в півтора-два рази більше на консоль.

Ігрові консолі також відмінно підходять для розрахованих на багато користувачів ігрових сесій. Якщо до вас прийшов друг або ви хочете пограти зі своїми рідними, вам знадобиться лише одна консоль для локальної гри. Деякі комплекти PlayStation та Xbox навіть пропонують дві консолі прямо з коробки.

Недоліки ігрової консолі

Однак, оскільки ігрова консоль призначена тільки для ігор, це практично єдине, для чого ви її використовуватимете. Хоча ви можете застосовувати її для роботи в Інтернеті та перегляду відео на YouTube, така консоль не дуже ефективна для цих завдань.

Якщо ви зайнята людина, ймовірно, більше вигоди ви отримаєте від ігрового ПК, тому що зможете використовувати його для роботи. Але якщо ви купуєте ігрову консоль, то, швидше за все, будете включати її тільки у вихідні, а в інші дні система буде припадати пилом.

Які бувають ігрові консолі (фото: TechRadar)

Так що ж вибрати?

Який варіант серед трьох ігрових систем найкращий? Чесно кажучи, на це питання немає однозначної відповіді. Якщо ви говорите про чисту потужність, не звертаючи уваги на гроші, ігровий настільний комп'ютер з легкістю перевершить два інші пристрої.

Але якщо ви шукаєте більш гнучкий пристрій - такий, який ви зможете брати із собою скрізь, - тоді ігровий ноутбук це те, що вам потрібно. Однак, пам'ятайте, що його не так легко модернізувати, як настільний ПК.

Нарешті, якщо ви хочете грати і вам не потрібен потужний комп'ютер, ігрова консоль пропонує найкраще співвідношення ціни та якості серед трьох. Більш того, якщо ви звикли до налаштування клавіатури та миші, ви можете придбати її для PlayStation 5 та Xbox Series XS.