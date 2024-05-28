Названо 9 найкращих ігор для macOS у 2024 році

Серед любителів комп'ютерних ігор MacOS не користується популярністю. Як правило, ігри або не підтримують операційну систему, або виходять із запізненням. Тим не менш, на macOS доступні багато бестселерів ігрової індустрії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтернет-журнал про продукцію та програмне забезпечення компанії Apple Macworld .

Death Stranding: Directors Cut

Death Stranding: Director's Cut - це розширене та покращене видання оригінальної гри Death Stranding, розробленої компанією Kojima Productions та випущеної Sony Interactive Entertainment. Гра вийшла на PlayStation 5 у вересні 2021 року та на ПК у березні 2022 року, а пізніше була адаптована для MacOS.

Death Stranding: Director's Cut продовжує історію оригінальної гри, де гравці беруть на себе роль Сема Портера Бріджес, кур'єра, який повинен доставляти вантажі через зруйновані землі Америки, відновлюючи зв'язки між ізольованими колоніями та досліджуючи загадкові явища, відомі як "Death Stranding".

Гра поєднує елементи екшну та пригод з унікальною системою доставки та логістики. Гравці повинні планувати свої маршрути, враховувати вагу та розподіл вантажу, а також справлятися з різними природними та надприродними загрозами.

Death Stranding: Directors Cut (фото: Macworld)

Resident Evil 4

Resident Evil 4 - це культова відеогра в жанрі survival horror, розроблена та видана компанією Capcom. Спочатку випущена в 2005 році гра отримала безліч нагород і визнання за інновації в геймплей і дизайні. Вона справила значний вплив на наступні ігри у жанрі та індустрію загалом.

Дія Resident Evil 4 розгортається через шість років після подій Resident Evil 2. Головним героєм є Леон Скотт Кеннеді, який тепер працює як агент уряду США. Леон вирушає до віддаленого європейського села на пошуки Ешлі Грем, дочки президента США, викраденої таємничою сектою.

У міру просування за сюжетом Леон стикається з новими ворогами і дізнається про паразитів, відомих як Лас-Плагас, які контролюють мешканців села.

Resident Evil 4 (фото: Macworld)

Total War: Pharaoh

Total War: Pharaoh - це остання гра в популярній серії стратегій Total War, розроблена компанією Creative Assembly та видана SEGA. Гра занурює гравців в епоху Стародавнього Єгипту, пропонуючи деталізовані історичні битви та глибоку стратегічну складову. Версія для MacOS стала доступною нещодавно, розширюючи можливості для шанувальників серії, які використовують цю платформу.

Дія гри розгортається в епоху Нового Царства Єгипту, одного з найцікавіших та найдинамічніших періодів в історії стародавнього світу. Гравці можуть керувати великими фараонами та впливовими діячами тієї епохи.

Як і в інших іграх серії Total War, геймплей розділений на дві основні частини: покрокова стратегічна карта та тактичні битви у реальному часі. Гравці можуть керувати своєю державою, займаючись дипломатією, економікою та розвитком армій, а також брати участь у масштабних битвах, де кожна одиниця військ має значення.

Total War: Pharaoh (фото: Macworld)

Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 - це рольова гра (RPG), розроблена та видана компанією Larian Studios. Гра є продовженням знаменитої серії Baldur's Gate, яка базується на правилах Dungeons & Dragons (D&D). Baldur's Gate 3, що вийшла в жовтні 2020 року в ранньому доступі і офіційно випущена в серпні 2023 року, швидко завоювала визнання критиків і гравців за свій багатий сюжет, глибину ігрового процесу та високий ступінь інтерактивності.

Гра пропонує гравцям епічну сюжетну лінію, наповнену інтригами, небезпеками та багатошаровими персонажами. У Baldur's Gate 3 велика увага приділена розвитку персонажів, їхнім взаєминам та особистим історіям.

Baldur's Gate 3 (фото: Macworld)

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online (ESO) - це масова багатокористувальницька онлайн-рольова гра (MMORPG), розроблена компанією ZeniMax Online Studios і видана Bethesda Softworks. Гра вийшла у 2014 році і з того часу отримала безліч доповнень та оновлень.

ESO є частиною всесвіту The Elder Scrolls і пропонує гравцям величезний світ для дослідження, наповнений завданнями, лором та можливостями для взаємодії з іншими гравцями.

ESO пропонує великий та детальний світ Тамріеля, який гравці можуть досліджувати. У грі представлені безліч провінцій та регіонів, знайомих з попередніх ігор серії The Elder Scrolls, таких як Скайрім, Морровінд та Сіродіїл.

The Elder Scrolls Online (фото: Macworld)

Resident Evil: Village

Resident Evil: Village, також відома як Resident Evil 8, - це гра в жанрі survival horror, розроблена та видана Capcom. Випущена в травні 2021 року, гра є продовженням Resident Evil 7: Biohazard і є восьмою основною частиною серії Resident Evil. Гра отримала високі оцінки критиків за свою атмосферу, графіку та геймплей, а також за розвиток сюжету.

Події Resident Evil: Village відбуваються через кілька років після подій Resident Evil 7: Biohazard. Головним героєм знову є Ітан Уінтерс, який живе мирним життям зі своєю дружиною Мією та їх новонародженою дочкою Розмарією. Проте їх спокій порушується, коли Кріс Редфілд, давній персонаж серії, несподівано вторгається до їхнього будинку, вбиває Мію та викрадає Розмарі.

Ітан вирушає до віддаленого європейського села у пошуках своєї доньки. Село наповнене моторошними істотами, включаючи перевертнів, вампірів та мутантів. Ітан повинен боротися за виживання, розкриваючи похмурі таємниці села та його мешканців.

Resident Evil: Village (фото: Macworld)

World Of Warcraft: Dragonflight

World of Warcraft: Dragonflight - це дев'яте доповнення до знаменитої MMORPG World of Warcraft (WoW), розробленої та виданої компанією Blizzard Entertainment. Доповнення було анонсовано у квітні 2022 року та випущено у листопаді 2022 року. Dragonflight привносить у гру безліч нових функцій, контенту та механік, пов'язаних з драконами та Драконьими островами.

Dragonflight продовжує розвивати сюжетну лінію WoW, заглиблюючись в історію драконів та їх роль у світі Азерота. Гравці зіткнуться з новими союзниками та ворогами, а також розкриють стародавні таємниці, пов'язані з драконьими аспектами.

World Of Warcraft: Dragonflight (фото: Macworld)

Total War: Warhammer III

Total War: Warhammer III - це стратегічна гра, розроблена компанією Creative Assembly та видана SEGA. Вона є третьою та заключною частиною в трилогії Total War: Warhammer, заснованої на всесвіті Warhammer Fantasy від Games Workshop. Гра вийшла у лютому 2022 року та отримала високі оцінки за масштабність, глибину геймплею та візуальне виконання.

Total War: Warhammer III вводить кілька нових фракцій, таких як Демони Хаосу (Khorne, Nurgle, Tzeentch та Slaanesh), Кисльов, Великий Катей та Огри. Кожна фракція володіє унікальними юнітами, механіками та стилем гри.

Кампанія гри фокусується на боротьбі контроль над Реальним Шляхом до Хаосу - магічної областю, яка веде царство Хаосу. Гравці повинні перемагати демонічних лордів та захоплювати території, щоб здобути перемогу у кампанії.

Total War: Warhammer III (фото: Macworld)

Grid Legends: Deluxe Edition

Grid Legends: Deluxe Edition - це розширене видання гоночної відеоігри Grid Legends, розробленої студією Codemasters та виданої Electronic Arts. Гра була випущена в лютому 2023 року і є сумішшю аркадних і симуляторних елементів гоночних змагань.

Grid Legends продовжує традиції попередніх ігор серії, пропонуючи гравцям можливість брати участь у різних гоночних дисциплінах, таких як гонки на кільцевих треках, ралі-крос та дрифт. Гра поєднує в собі аркадні елементи, такі як швидкі та захоплюючі гонки, із симуляторним підходом до керування та фізики автомобілів.

У Grid Legends представлені різні режими гри, включаючи поодинокі перегони, кар'єрний режим та мультиплеєрні змагання. Кар'єрний режим дозволяє гравцям створити та розвивати свою кар'єру гоночного пілота, змагаючись у різних серіях та заробляючи репутацію.

Grid Legends: Deluxe Edition (фото: Macworld)