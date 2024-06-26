Марафон для геймера. Топ-10 ігор, які можна пройти за один день

Іноді хочеться провести день, повністю занурившись у захоплюючий ігровий світ і при цьому встигнути пройти гру до кінця. Такі ігри пропонують захоплюючий сюжет, динамічний геймплей та не вимагають тривалого часу проходження.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про список найкращих ігор, які можна завершити за один день і отримати заряд позитивних емоцій.

Inside

Inside - це атмосферна 2D-гра у жанрі платформера з елементами головоломок, розроблена датською студією Playdead та випущена у 2016 році. Вона є ідейним спадкоємцем гри Limbo від тієї ж студії, і обидві ігри відомі своїм похмурим візуальним стилем, гнітючою атмосферою та мінімалістичним оповіданням.

В Inside ви керуєте безіменним хлопчиком, який пробирається через страшний та небезпечний світ, повний загадок та небезпек. Мета його подорожі неясна, але на шляху він зіткнеться з безліччю випробувань, йому доведеться вирішувати складні головоломки та уникати моторошних істот.

Основний геймплей Inside заснований на вирішенні головоломок та платформінгу. Гравець повинен використовувати довкілля та здібності хлопчика, щоб долати перешкоди, уникати ворогів та просуватися вперед.

Inside (фото: EssentiallySports)

SuperHot

SuperHot - це інді-гра у жанрі шутера від першої особи, розроблена польською командою Superhot Team. Вона була вперше випущена в 2016 році і з того часу отримала безліч нагород і здобула любов гравців по всьому світу.

SuperHot відрізняється від інших шутерів своєю унікальною механікою: час рухається лише тоді, коли ви рухаєтеся. Це означає, що ви можете спокійно планувати свої дії, доки вороги застигли на місці. Ви можете ухилятися від куль, кидати предмети в супротивників і навіть ловити кулі голими руками, все це в уповільненому темпі.

Сюжет SuperHot мінімальний, але інтригує. Ви - головний герой, який бере участь у симуляції, де вас атакують вороги. У міру проходження гри ви поступово дізнаватиметеся більше про те, що відбувається, і про те, хто стоїть за цією симуляцією.

SuperHot (фото: Eurogamer)

Portal

Portal - це головоломка від першої особи, розроблена компанією Valve Corporation і випущена в 2007 році.

Головна героїня гри, Челл, прокидається в Aperture Science - науково-дослідному комплексі, що знаходиться під землею. За допомогою штучного інтелекту на ім'я GLaDOS, Челл має пройти серію випробувальних камер, використовуючи портальну гармату - пристрій, який дозволяє створювати два портали між різними поверхнями.

У міру проходження гри Челл дізнається все більше про зловісні плани Aperture Science та GLaDOS.

Основний геймплей Portal базується на використанні портальної гармати. Гравець повинен створювати портали, щоб переміщати предмети, вирішувати головоломки та уникати небезпек. Головоломки в Portal стають все більш складними в міру проходження гри, вимагаючи від гравця логічного мислення, просторового сприйняття та спритності.

Portal (фото: Google Play)

Superliminal

Superliminal - це сюрреалістична гра-головоломка від першої особи, розроблена компанією Pillow Castle та випущена у 2019 році.

У Superliminal гравці досліджують дивний і деформований світ, де предмети можуть бути більшими або меншими, ніж здаються на перший погляд. Використовуючи ыгровы перспективи та оптичні ілюзії, гравці повинні вирішувати головоломки, щоб просуватися по грі.

Головоломки Superliminal часто бувають нестандартними і вимагають від гравців креативного підходу до мислення.

Superliminal (фото: EssentiallySports)

Mirror's Edge

Mirror's Edge - це гра в жанрі action-adventure, розроблена студією DICE та випущена компанією Electronic Arts у 2008 році.

В антиутопічному майбутньому мегаполіси контролюються корпорацією "Піраміда", яка використовує інформацію як інструмент контролю. Головна героїня гри, Фейт - кур'єр, який доставляє повідомлення, минаючи цензуру "Піраміди". Якось її сестра зникає, і Фейт вирушає в небезпечну подорож, щоб знайти її та розкрити правду про "Піраміду".

Mirror's Edge відрізняється своїм паркуром від першої особи. Гравці управляють Фейт, яка повинна використовувати свої акробатичні навички, щоб переміщатися містом, уникаючи ворогів та перешкод. У грі також є елементи стрілянини, але акцент зроблено на паркурі та вирішенні головоломок.

Mirror's Edge (фото: EssentiallySports)

Brothers: A Tale of Two Sons

Це пригодницька гра-головоломка, розроблена Starbreeze Studios та випущена 505 Games у 2013 році.

Гра розповідає історію двох братів, які вирушають у небезпечну подорож, щоб знайти Воду Життя для порятунку своєї хворої мами. Старший брат, Сем, сильний та рішучий. Молодший брат, Коннор, спритний та хитрий. Разом вони повинні використовувати свої унікальні здібності, щоб подолати перешкоди, вирішити головоломки та битися з ворогами.

Brothers: A Tale of Two Sons - це гра, в якій керувати потрібно двома персонажами одночасно. Гравці перемикаються між Семом та Коннором, використовуючи їх різні навички для вирішення головоломок та просування ігровим світом.

Гра містить як елементи платформера, так і вирішення головоломок, багато з яких вимагають злагодженої роботи обох братів.

Brothers: A Tale of Two Sons (фото: EssentiallySports)

Cocoon

Це пригодницька гра-головоломка, розроблена шведською студією Geometric Interactive та випущена компанією Annapurna Interactive у 2023 році.

У Cocoon ви керуєте жуком, який подорожує сферичними світами, вирішуючи головоломки і розгадуючи таємниці всесвіту. Жук має унікальну здатність: він може перестрибувати з одного світу в інший, переносячи з собою предмети та змінюючи закони фізики.

У міру проходження гри ви дізнаватиметеся більше про походження жука, про загадкові сфери і про те, хто їх створив.

Основний геймплей Cocoon базується на вирішенні головоломок. Вам потрібно буде використовувати різні предмети та здібності жука, щоб долати перешкоди, відкривати нові шляхи та просуватися грою.

Головоломки в Cocoon бувають різних типів: від простих просторових головоломок до складних завдань, що потребують логічного мислення та кмітливості.

Cocoon (фото: EssentiallySports)

Carrion

Carrion - це інді-гра в жанрі хорор-платформер, розроблена польською студією Phobia Game Studio та випущена компанією Devolver Digital у 2020 році.

У Carrion ви граєте за аморфну істоту, створену в секретній лабораторії. Ваша мета - пробратися через рівні лабораторії, пожираючи людей та знищуючи все на своєму шляху. Поступово ви будете зростати і розвиватися, знаходячи нові здібності і дізнаючись правду про своє походження і тих, хто вас створив.

Carrion відрізняється унікальним геймплеєм, де ви керуєте аморфною істотою. Ви можете протягувати свої щупальця, щоб хапати та пожирати ворогів, вирішувати головоломки та прокладати собі шлях через рівні.

Гра також містить елементи стелсу, дозволяючи вам підкрадатися до ворогів та вбивати їх безшумно.

Carrion (фото: EssentiallySports)

Little Nightmares and Little Nightmares 2

Це дві гри у жанрі платформера з елементами survival horror, розроблені шведською студією Tarsier Studios та випущені компанією Bandai Namco Entertainment.

Сюжет першої частини полягає в тому, що головна героїня, Шоста, прокидається в Maw - величезному підводному судні, населеному потворними та ворожими істотами. Її мета - вибратися з Maw, уникаючи небезпек та розгадуючи таємниці цього дивного місця.

У другій частині Моно, хлопчик у плащі з паперовим пакетом на голові, прокидається у Темному лісі. Незабаром він зустрічає Шосту, і вони разом вирушають у подорож по розореному світу, населеному небезпечними істотами. Мета Моно - знайти джерело сигналу та зупинити його трансляцію.

Ігри обох частин засновані на дослідженні та вирішенні головоломок. Гравцю необхідно використовувати навколишні предмети і свою кмітливість, щоб пробратися повз ворогів і подолати перешкоди.

Також у іграх немає бойової системи. Вам доведеться ховатися від ворогів або тікати від них, використовуючи свою спритність і кмітливість.

Little Nightmares та Little Nightmares 2 відрізняються своєю похмурою атмосферою. Ігри сповнені саспенсом і почуттям безвиході, що робить їх по-справжньому захоплюючими.

Little Nightmares 2 (фото: EssentiallySports)

Resident Evil 3

Resident Evil 3 Remake - це ремейк гри 1999 року, розроблений та випущений компанією Capcom у 2020 році. Гра є продовженням Resident Evil 2 Remake та частиною серії "survival horror" Resident Evil.

Сюжет Resident Evil 3 Remake повторює події оригінальної гри: Джилл Валентайн намагається покинути Раккун-Сіті, охоплений епідемією Т-вірусу, але їй заважає Немеза - біозброя, створена "Амбреллою".

Resident Evil 3 Remake зберігає елементи survival horror, але з акцентом на action. Гравець має боротися з ворогами, вирішувати головоломки та шукати предмети, щоб вижити. Унікальна механіка переслідування Немезисом з оригіналу збережена, але вона стала динамічнішою та напруженішою.

Немеза тепер може переслідувати Джилл по всьому місту, раптово з'являтися та атакувати.

Гра відрізняється сучасною графікою та звуком. Похмурі декорації Раккун-Сіті відтворені з дивовижною деталлю, а реалістичні звукові ефекти створюють атмосферу саспенсу та жаху.

Resident Evil 3 (фото: EssentiallySports)