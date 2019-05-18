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Кто займет Железный трон в "Игре престолов": названо имя

STYLERФильмы и сериалы    18.05.2019 - 10:35
Кто займет Железный трон в "Игре престолов": названо имя
Коллаж РБК-Украина

Стало известно, кто победит в битве за Железный трон

Уже завтра, 19 мая, HBO покажет заключительный эпизод сериала "Игра престолов", и миллионы фанатов узнают наконец, кто же одержал победу и занял Железный трон. Обозреватель BBC Марк Шеа определил главных претендентов.

Большинство фанатов сериала уверены в том, что победительницей станет Дейенерис Таргариен, которую в пятой серии восьмого сезона прозвали Безумной королевой за ее жестокость. Однако создатели "Игры престолов" не раз доказывали, что умеют удивлять зрителей неожиданными поворотами.

Кто займет Железный трон в &quot;Игре престолов&quot;: названо имяКто победит в сериале "Игры престолов" (кадр из сериала: HBO.com)

Вторым в рейтинге предполагаемых победителей оказался Джон Сноу, который, как известно, пользуется всеобщей любовью. В его пользу говорит и тот факт, что он единственный законный наследник Железного трона. 

Третье место отдают Сансе Старк, которую играет молодая актриса Софи Тернер. Она на протяжении всех сезонов демонстрировала потрясающее терпение и великолепные дипломатические качества, а ее мудрости можно позавидовать.

А вот поклонники первого мужа Сансы Старк Тириона Ланнистера уверены, что он - лучший кандидат на победу, однако есть немаловажный нюанс: Тирион может взойти на престол только в том случае, если главные претенденты перебьют друг друга в последней серии. И возможности такой развязки никто не отрицает.

Ранее мы писали о том, что исполнительница роли Сансы Старк испытывала психологические проблемы и даже подумывала о самоубийстве.

А также рассказывали о том, что фанаты сериала "Игра престолов" недовольны концовкой восьмого сезона и хотят требовать от создателей переснять финальные эпизоды.

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