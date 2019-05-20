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Гра престолів: 5 серія 8 сезону вразила глядачів (+трейлер 6 епізоду)

STYLERФільми і серіали    20.05.2019 - 08:36
Гра престолів: 5 серія 8 сезону вразила глядачів (+трейлер 6 епізоду)
Фото: Гра престолів - 6 серія 8 сезону (колаж РБК-Україна)

5 серія 8 сезону серіалу "Гра престолів" шокувала фанів

5 серія 8 сезону "Гри престолів" стала предметом обурення і бурхливого обговорення в мережі. Прихильники перебувають в люті після перегляду передостанньої серії, а понад 200 тисяч осіб вже підписали петицію з вимогою переписати сценарій та перезняти серіал більш досвідченими сценаристами.

Тим часом оглядач BBC Марк Шеа визначив головних претендентів на Залізний трон. Вже сьогодні, 20 травня, мільйони фанатів дізнаються, наскільки правдивим був прогноз експерта.

5 серія 8 сезону "Гри престолів"

Передостання серія була присвячена знищенню столиці Вестероса. Дейнеріс за допомогою дракона розгромила всі захисні споруди Серсеї та почала трощити місто, вбиваючи всіх на своєму шляху.

Крім того, фанатам довелося розпрощатися з деякими головними героями. Наприклад, Варіса страчено за зраду. Пес впав у бою проти свого брата Гори, Серсея і Джеймі загинули під завалами.

Трейлер 6 серії 8 сезону "Гри престолів"

Трейлер останньої серії небагатослівний. За 30 секунд на ролику встигли показати Дейнеріс та її воїнів. Також нам показали Тіріона та Арью, які спостерігають за всім зі сторони і, здається, не збираються прощати королеві знищення невинних людей.

Відео: YouTube/GameofThrones)

Ми писали про те, що виконавиця ролі Санси Старк відчувала психологічні проблеми та навіть подумувала про самогубство.

А також розповідали про те, що фанати серіалу "Гра престолів" незадоволені кінцівкою восьмого сезону і вимагають від творців перезняти фінальні епізоди.

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