Игорь Кондратюк "разнес" Нацотбор Евровидения: можно было заснуть

Национальный отбор на Евровидение 2020 продолжится уже 15 февраля. А пока известный украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал первый полуфинал конкурса.К слову, в первом Национальном отборе на Евровидение победителями стали трое участников – это KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A. По словам шоумена, у практически всех участников конкурса были песни, не особо подходящие для Европы.Так, на конкурсе,было много этники, но это не совсем то, что сейчас нужно на Евровидении 2020, уверен Кондратюк.

"Я всегда говорил, что, в первую очередь, для Евровидения нужна музыкально сильная песня. Скажем, хит Верки Сердючки "Сделай дождь из шампанского" более чем конкурентоспособен по сравнению со всем, что мы видели в полуфинале. Но, я так понимаю, что тема Евровидения для Сердючки закрыта", - рассказал Игорь "Фактам".

Ведущий считает, что за Марину Круть зрители проголосовали из-за душещипательной истории, что мама на последние деньги купила ей бандуру. Но, к сожалению, в ее песне "нет крючка".

А по поводу группы Go-A (они прошли в финал) продюсер высказался неоднозначно.

"Для меня это было самое форматное выступление среди этнических конкурсантов первого полуфинала. Очень интересный голос у солистки. Не уверен, что это будет понятно в Европе. Кстати, известный украинский продюсер Валентин Коваль на своей страничке в Facebook написал, что это "вчерашний день в музыке", - рассказал Кондратюк.

Также шоумен раскритиковал песню исполнителя GIO.

"Она (песня) оказалась очень слабой. Знаете, это уровень 15-летнего мальчика, который любит музыку, но не уровень Евровидения. Хотя нужно выразить ему респект за украинский язык",- сказал Кондратюк.

Известный продюсер сказал, что на песни Assol вообще можно было заснуть, по его словам, у девушки нет харизмы.

"У нее нет харизмы. Музыкально вообще на первой части песни можно было заснуть, вторая была немного живее", - подытожил Игорь.