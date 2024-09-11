Не ігноруйте їх: чотири ознаки, які можуть вказувати на рак кишківника

Рак кишківника або колоректальний рак розвивається в клітинах внутрішньої оболонки кишківника і може з’являтися у будь-якій точці товстого кишківника. Є певні ознаки, які ніколи не варто ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Тривожні ознаки

Вчені в США перерахували чотири ключові симптоми, на які люди скаржаться за два роки до виявлення раку.

Дослідники з медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі вивчили дані про понад 5000 пацієнтів з раннім початком раку кишківника.

Це були біль у животі, ректальна кровотеча, діарея та залізодефіцитна анемія.

Дослідник і доцент Інь Цао сказала, що колоректальний рак - це не просто захворювання, яке вражає людей похилого віку. Важливо, щоб молодь знала про ці потенційно дуже виразні ознаки та симптоми та реагували на них.

"Ректальна кровотеча та залізодефіцитна анемія, стан крові, що викликає втому та блідість шкіри означають, що пацієнти повинні негайно звернутися до свого лікаря та попросити ендоскопію", - зазначила експерт.

Надзвичайно важливо своєчасно розпізнати тривожні ознаки та симптоми та якнайшвидше провести діагностичне обстеження, щоб діагностувати хворобу раніше.

Як знизити ризик виникнення

У щоденному раціоні повинні бути різноманітні свіжі фрукти і овочі, цільні зерна.

Зведіть до мінімуму або виключіть червоне м'ясо і перероблені м'ясні продукти (ковбасу, сосиски, м'ясні делікатеси).

Слід уникати вживання алкоголю або пити в помірній кількості. Також варто відмовитися від куріння.

Ведіть активний спосіб життя, займайтеся спортом не менше 30-40 хвилин 5 разів на тиждень. Навіть прогулянки по 30 хвилин на день зроблять вас здоровішими.

Якщо у вас надмірна вага, вживайте заходів, щоб поступово привести її до норми.

Уникайте надмірного використання антибіотиків. Іноді антибіотики необхідні для лікування, але зловживання такими препаратами і прийом їх без призначення лікаря підвищують ризик виникнення кількох видів раку.

Найголовніше - проходьте регулярні скринінгові обстеження, щоб запобігти раку товстої кишки.