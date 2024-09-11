Не игнорируйте их: четыре признака, которые могут указывать на рак кишечника
Рак кишечника или колоректальный рак развивается в клетках внутренней оболочки кишечника и может появляться в любой точке толстого кишечника. Есть определенные признаки, которые никогда не следует игнорировать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Тревожные признаки
Ученые в США перечислили четыре ключевых симптома, на которые люди жалуются за два года до выявления рака.
Исследователи из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе изучили данные о более чем 5000 пациентах с ранним началом рака кишечника.
Это были боли в животе, ректальное кровотечение, диарея и железодефицитная анемия.
Исследователь и доцент Инь Цао сказала, что колоректальный рак - это не просто заболевание, которое поражает стариков. Важно, чтобы молодежь знала об этих потенциально очень выразительных признаках и симптомах и реагировала на них.
"Ректальное кровотечение и железодефицитная анемия, состояние крови, вызывающей усталость и бледность кожи, означают, что пациенты должны немедленно обратиться к своему врачу и попросить эндоскопию", - отметила эксперт.
Очень важно своевременно распознать тревожные признаки и симптомы и как можно быстрее провести диагностическое обследование, чтобы диагностировать болезнь раньше.
Как снизить риск возникновения
В ежедневном рационе должны быть разные свежие фрукты и овощи, цельные зерна.
Сведите к минимуму или исключите красное мясо и переделанные мясные продукты (колбасу, сосиски, мясные деликатесы).
Следует избегать употребления алкоголя или пить в умеренном количестве. Также следует отказаться от курения.
Ведите активный образ жизни, занимайтесь спортом не менее 30-40 минут 5 раз в неделю. Даже прогулки по 30 минут в день сделают вас здоровее.
Если у вас избыточный вес, принимайте меры, чтобы постепенно привести его в норму.
Избегайте чрезмерного использования лекарств. Иногда антибиотики необходимы для лечения, но злоупотребление такими препаратами и прием их без назначения врача повышают риск нескольких видов рака.
Самое главное - проходите регулярные скрининговые обследования, чтобы предотвратить рак толстой кишки.
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