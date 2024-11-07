Не ігноруйте цей стан: лікар розповіла, що призводить до діабету 2 типу

Що відомо

Інсулінорезистентність - стан, у якому організм перестає реагувати інсулін, що виробляється підшлунковою залозою.

В результаті організм не може використати глюкозу з крові на власні енергетичні потреби. Клітини сигналізують, що потребують більше енергії, тому підшлункова залоза починає синтезувати ще більше інсуліну.

З часом інсулінорезистентність може призвести до предіабету, цукрового діабету 2 типу або метаболічного синдрому.

За наявності факторів, що призводять до розвитку хвороби потрібно негайно звернутись до лікаря.

Які фактори призводять до такого стану

Лікар назвала головні фактори, які призводять до інсулінорезистентності:

надлишкова вага та ожиріння

малоактивний спосіб життя

велика кількість шкідливих вуглеводів у раціоні

паління

часті перекуси

дефіцит сну

хронічний стрес

спадковий фактор

Як боротися з інсулінорезистентністю

Найкращим способом боротьби, передусім, є фізична активність. Вправи можуть значно знизити резистентність до інсуліну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Зокрема, можна так додати більше руху у своє повсякденне життя:

вставайте та рухайтеся кожні 90 хвилин, якщо ви сидите протягом тривалого часу

інколи піднімайтесь сходами замість ліфта

можна порухатись, коли розмовляєте телефоном або під час телевізійної реклами

знайдіть заняття, яке вам подобається, як-от танці, садівництво або гра з дітьми

практикуйте щоденні прогулянки надворі

щодня 5 днів на тиждень рекомендується приділяти до 30 хвилин на швидку ходьбу

спробуйте силові тренування, піднімаючи легкі ваги два-три рази на тиждень

Не існує дієти, яка мала б доведений вплив на лікування толерантності до інсуліну. Проте деякі дані свідчать, що споживання їжі з низьким вмістом жиру та високим вмістом вуглеводів може посилити резистентність до інсуліну.