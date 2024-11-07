Не ігноруйте цей стан: лікар розповіла, що призводить до діабету 2 типу

Інсулінорезистентність може призвести до діабету 2 типу, тому такий стан може бути небезпечним для життя людини. Є певні фактори, які призводять до нього.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.
Інсулінорезистентність - стан, у якому організм перестає реагувати інсулін, що виробляється підшлунковою залозою.
В результаті організм не може використати глюкозу з крові на власні енергетичні потреби. Клітини сигналізують, що потребують більше енергії, тому підшлункова залоза починає синтезувати ще більше інсуліну.
З часом інсулінорезистентність може призвести до предіабету, цукрового діабету 2 типу або метаболічного синдрому.
За наявності факторів, що призводять до розвитку хвороби потрібно негайно звернутись до лікаря.
Лікар назвала головні фактори, які призводять до інсулінорезистентності:
Найкращим способом боротьби, передусім, є фізична активність. Вправи можуть значно знизити резистентність до інсуліну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.
Зокрема, можна так додати більше руху у своє повсякденне життя:
Не існує дієти, яка мала б доведений вплив на лікування толерантності до інсуліну. Проте деякі дані свідчать, що споживання їжі з низьким вмістом жиру та високим вмістом вуглеводів може посилити резистентність до інсуліну.
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