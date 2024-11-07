Не игнорируйте это состояние: врач рассказала, что приводит к диабету 2 типа

Инсулинорезистентность может привести к диабету 2 типа, поэтому такое состояние может оказаться опасным для жизни человека. Есть некоторые факторы, которые приводят к нему.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
Инсулинорезистентность - состояние, в котором организм перестает реагировать инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой.
В результате организм не может использовать глюкозу из крови для собственных энергетических потребностей. Клетки сигнализируют, что требует больше энергии, поэтому поджелудочная железа начинает синтезировать еще больше инсулина.
Со временем инсулинорезистентность может привести к предиабету, сахарному диабету 2 типа или метаболическому синдрому.
При наличии факторов, приводящих к развитию болезни, нужно немедленно обратиться к врачу.
Врач назвала главные факторы, приводящие к инсулинорезистентности:
Лучшим способом борьбы, прежде всего, есть физическая активность. Упражнения могут значительно снизить резистентность к инсулину как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
В частности, можно так добавить больше движения в свою повседневную жизнь:
Не существует диеты, которая оказала бы доказанное влияние на лечение толерантности к инсулину. Однако некоторые данные свидетельствуют, что потребление пищи с низким содержанием жира и высоким содержанием углеводов может усилить резистентность к инсулину.
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