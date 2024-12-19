Не ігноруйте це: тренер назвав два фактори, які шкодять здоров'ю та збільшують вагу

Як сон впливає на голод

За словами експерта, фізичні навантаження можуть допомогти у боротьбі зі стресом та покращити сон.

Стрес відбирає сон та змінює харчові вподобання, змушуючи їсти швидкі вуглеводи (солодощі) та жирні продукти. Також такі продукти стимулюють ріст "поганих" мікробів у кишківнику, що провокує надалі ще більшу тягу до подібних продуктів та хвороби.

В результаті ви гладшаєте, станете дратівливими, будете гірше спати, а від цього, знову станете гладкими і дратівливими.

Серед усіх найгірших ефектів недосипання - зміна апетиту, вже не говорячи про ризик виникнення хвороб.

Деталі дослідження

Дослідження, в якому взяли участь 27 чоловіків і жінок віком від 30 до 45 років, попросили лише одну ніч поспати 4 години. Виявилось, що цього було достатньо, щоб істотно змінити рівні гормонів голоду та апетиту.

Цікаво, що недосипання на чоловіків і жінок впливає по-різному. У чоловіків недосипання підвищує гормон грелін, який відповідає за голод, але в жінок цього не спостерігалось.

Натомість у жінок знизився гормон глюкагоноподібний пептид -1 (GLP-1) який повідомляє мозку про насичення - це той самий гормон, який заміняють Оземпіком.

Чоловіки більше відчувають голод, а жінки гірше відчувають ситість, але результат був однаковий - усі учасники починали їсти більше. Коли їх підвели до шведського столу, то обирали вони здебільшого солодке та жирне, а не овочі і мʼясо пісне чи рибу.

Збалансоване харчування та активність - це все добре для організму. Однак, важливо пам'ятати про якісний сон та по можливості уникати стресу усіма можливими способами.