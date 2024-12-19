Не ігноруйте це: тренер назвав два фактори, які шкодять здоров'ю та збільшують вагу

Стрес призводить до недосипання, що своєю чергою збільшує тягу до шкідливих продуктів. Тренер розповів, що варто робити, щоб покращити стан організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.
За словами експерта, фізичні навантаження можуть допомогти у боротьбі зі стресом та покращити сон.
Стрес відбирає сон та змінює харчові вподобання, змушуючи їсти швидкі вуглеводи (солодощі) та жирні продукти. Також такі продукти стимулюють ріст "поганих" мікробів у кишківнику, що провокує надалі ще більшу тягу до подібних продуктів та хвороби.
В результаті ви гладшаєте, станете дратівливими, будете гірше спати, а від цього, знову станете гладкими і дратівливими.
Серед усіх найгірших ефектів недосипання - зміна апетиту, вже не говорячи про ризик виникнення хвороб.
Дослідження, в якому взяли участь 27 чоловіків і жінок віком від 30 до 45 років, попросили лише одну ніч поспати 4 години. Виявилось, що цього було достатньо, щоб істотно змінити рівні гормонів голоду та апетиту.
Цікаво, що недосипання на чоловіків і жінок впливає по-різному. У чоловіків недосипання підвищує гормон грелін, який відповідає за голод, але в жінок цього не спостерігалось.
Натомість у жінок знизився гормон глюкагоноподібний пептид -1 (GLP-1) який повідомляє мозку про насичення - це той самий гормон, який заміняють Оземпіком.
Чоловіки більше відчувають голод, а жінки гірше відчувають ситість, але результат був однаковий - усі учасники починали їсти більше. Коли їх підвели до шведського столу, то обирали вони здебільшого солодке та жирне, а не овочі і мʼясо пісне чи рибу.
Збалансоване харчування та активність - це все добре для організму. Однак, важливо пам'ятати про якісний сон та по можливості уникати стресу усіма можливими способами.
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