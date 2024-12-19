Не игнорируйте это: тренер назвал два фактора, которые вредят здоровью и увеличивают вес

Как сон влияет на голод

По словам эксперта, физические нагрузки могут помочь в борьбе со стрессом и улучшить сон.

Стресс отбирает сон и меняет пищевые предпочтения, заставляя есть быстрые углеводы (сладости) и жирные продукты. Также такие продукты стимулируют рост "плохих" микробов в кишечнике, что провоцирует в дальнейшем еще большую тягу к подобным продуктам и болезни.

В результате вы толстеете, станете раздражительными, будете хуже спать, а от этого, снова станете гладкими и раздражительными.

Среди всех худших эффектов недосыпания - изменение аппетита, не говоря уже о риске возникновения болезней.

Детали исследования

Исследование, в котором приняли участие 27 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 45 лет, попросили всего одну ночь поспать 4 часа. Оказалось, что этого было достаточно, чтобы существенно изменить уровни гормонов голода и аппетита.

Интересно, что недосыпание на мужчин и женщин влияет по-разному. У мужчин недосыпание повышает гормон грелин, который отвечает за голод, но у женщин этого не наблюдалось.

Зато у женщин снизился гормон глюкагоноподобный пептид -1 (GLP-1) который сообщает мозгу о насыщении - это тот самый гормон, который заменяют Оземпиком.

Мужчины больше чувствуют голод, а женщины хуже чувствуют сытость, но результат был одинаков - все участники начинали есть больше. Когда их подвели к шведскому столу, то выбирали они в основном сладкое и жирное, а не овощи и постное мясо или рыбу.

Сбалансированное питание и активность - это все хорошо для организма. Однако, важно помнить о качественном сне и по возможности избегать стресса всеми возможными способами.