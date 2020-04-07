В Киеве зафиксировали увеличение загрязнения воздуха 

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За последнюю неделю увеличилось содержание в воздухе формальдегида, диоксида азота и диоксида серы

В Киеве за последнюю неделю, с 31 марта по 6 апреля, синоптики зафиксировали увеличение загрязнения воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Сообщается, что всего было проанализировано 1166 проб воздуха на 12-ти стационарных постах обсерватории.

“В общем, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города содержание формальдегида, диоксида азота и диоксида серы несколько повысилось (более заметно - 4 и 6 апреля), оксида углерода и взвешенных веществ - не изменилось”, - сообщили в обсерватории.

При этом синоптики отметили, что в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Ранее РБК-Украина писало, что в Чернобыльские зоне четвертый день пытаются потушить пожар, но ситуация контролируемая. Утром 6 апреля вертолетами ГСЧС проводилась воздушная разведка.

Также сообщалось, что в столице за последнее время зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 гектаров. Всего в области пожары распространились на территорию 135 гектаров.