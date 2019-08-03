В оккупированном Крыму заочно арестовали украинскую журналистку

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Ведущую крымскотатарского канала обвиняют в "участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства"

Крымское управление ФСБ России возбудило уголовное дело против крымскотатарской журналистки, ведущей телеканала ATR Гульсум Халиловой за якобы "участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мининформполитики в Facebook.

Отмечается, что "суд" в оккупированном Крыму заочно избрал Халиловой меру пресечения в виде содержания под стражей и объявил ее в международный розыск.

Мининформполитики осудило преследование журналистов в аннексированном Россией Крыму и призвало международные институты и журналистские организации дать надлежащую оценку действиям РФ в отношении крымскотатарской журналистки.

"Абсурдное дело против Гульсум Халиловой является продолжением такой политики, когда оккупант с 2014 года уничтожал свободу слова в Крыму нападениями на журналистов и СМИ, а сегодня уже перешел к преследованию гражданских журналистов. Цель одна - тотальный страх и подчинение системе, подавление свободы слова и разрушение гражданских институтов", - заявил министр информполитики Украины Юрий Стець.

Как сообщает "Крым. Реалии", российские следователи обвиняют Халилову во вступлении в батальона Номана Челебиджихана в 2016 году и оказании батальону информационной поддержки. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя 12 июля заочно арестовал ведущую на два месяца.

Халилова уехала из аннексированного Крыма на материковую часть Украины четыре года назад.

Напомним, 1 августа подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир", которые были задержаны 10 июня.