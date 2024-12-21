Ідеї новорічного манікюру 2025: стильні та святкові варіанти для довгих нігтів

Нюд з акцентами

Прозорий нейл-арт - один з головних трендів року, що минає. Багато знаменитостей все частіше демонструють у соцмережах нюдові нігті або, як їх ще називають, "голі нігті" без яскравого покриття.

Для любительок стриманіших варіантів ідеально підійдуть нюдові відтінки з яскравими акцентами: стразами, золотими смужками або невеликими елементами фольги на одному-двох нігтях.

Ніжний нюдовий манікюр (фото: instagram.com/brushedbyb_)

Манікюр зі щасливим відтінком 2025 року

Зелений манікюр - це чудовий вибір для святкування Нового року-2025. Цей колір асоціюється з символами природи, а в деяких культурах - з багатством і процвітанням.

Якщо ви не хочете однотонний манікюр, поекспериментуйте і зробіть незвичний дизайн. На білому або нюдовому тлі можна створити геометричний манікюр з тонкими вертикальними смужками зеленого, червоного і сріблястого кольорів. Кожна смужка може бути виконана за допомогою тонкого пензля або з використанням стрічки для нігтів, щоб домогтися чіткості ліній.

Незвичайний нейл-арт на Новий рік (фото: instagram.com/amyytran)

Різнобарвний манікюр

Різнобарвний манікюр із золотистим, синім, червоним, перловим і зеленим - це чудовий вибір для яскравого і стильного образу на Новий рік або інше свято. Поєднання таких насичених і елегантних відтінків дасть змогу створити цікаві акценти на нігтях.

Святковий манікюр (фото: instagram.com/melanated.mani)

Червоний манікюр із золотом

Червоний манікюр із золотистим акцентом - це класичне поєднання, яке має елегантний і святковий вигляд, ідеально підходить для новорічних урочистостей, Різдва або інших важливих подій. Такий манікюр привертає увагу і додає яскравості, а золотисті акценти надають йому особливої розкоші та стилю.

Червоний манікюр з бантиком (фото: instagram.com/melanated.mani)

Манікюр "різні ручки"

Якщо ви не можете визначитися з одним кольором для різдвяного або новорічного манікюру, зробіть дизайн "різні ручки". Наприклад, одну руку покрийте одним кольором лаку, а другу іншим або ж додайте цікавий дизайн у схожих тонах.

Як варіант на одній руці - насичений смарагдовий відтінок, який називають щасливим кольором 2025 року, а на другій - яскраво-червоний колір. Доповнити однотонний манікюр можна френчем такого ж кольору, але з блискітками.

Манікюр "різні ручки" (фото: instagram.com/pop_polished)