ua en ru
Ср, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Блискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 року

Середа 11 грудня 2024 15:40
UA EN RU
Блискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 року Модний манікюр на зиму 2025 (ілюстрація: pixabay.com)
Автор: Катерина Собкова

У новому сезоні в манікюрі будуть популярні як класичні, так і сміливіші тренди, що поєднують стиль, елегантність і оригінальність. І якщо у вас ще немає ідей манікюру на зиму, саме час вибрати нові дизайни.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які варіанти нейл-арту приглянути на зимовий сезон, щоб виділятися із сірої маси.

Складні візерунки

Манікюр зі складними візерунками - це ідеальний вибір для тих, хто хоче додати індивідуальності своєму образу та виділитись серед інших. Це може бути мармуровий манікюр, геометричні візерунки, незвичний градієнт, а також об'ємні малюнки, намистини та стрази.

Блискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 рокуБлискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 року

Манікюр з різними візерунками та дизайнами (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Розплавлені метали

Розплавлені метали або нігті з ефектом "гальваніки", ефектом рідкого металу - новий тренд у манікюрі на зиму 2025 року.

Це манікюр з блискучою металевою текстурою, який може бути виконаний у золотих, сріблястих, бронзових або мідних тонах. Такий манікюр буде розкішним доповненням до святкових образів.

Блискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 року

Манікюр з ефектом рідкого металу (фото: instagram.com/phoebesummernails)

Незвичний френч

Французький манікюр - один із найпоширеніших та найпопулярніших видів дизайну нігтів. Класичний дизайн виглядає так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або світло-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір.

Френч завжди буде у тренді. Щоб він виглядав сучасно взимку 2025 року, замість традиційного білого кінчика можна використовувати кольорові, металеві або навіть чорні лінії.

Блискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 року

Варіація французького манікюру (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Блискітки

Металеві покриття, особливо сріблясті та золотаві, а також манікюр з ефектом шиммера, будуть на піку популярності взимку 2025 року. Такий нейл-арт чудово підходить для новорічних свят та вечірніх виходів, створюючи ефектний блиск та сяйво.

Блискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 рокуБлискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 рокуБлискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 рокуБлискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 рокуБлискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 року

Блискучі нігті (фото: instagram.com/heygreatnails)

Глибокі насичені відтінки

Зимою 2025 року популярними також будуть темні, насичені кольори, такі як бордовий, винний, глибокий зелений, темно-синій та фіолетовий. Ці кольори ідеально підходять для зимового манікюру та створюють стильний та трохи загадковий образ.

Блискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 рокуБлискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 рокуБлискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 року

Відтінки на зиму 2025 (фото: instagram.com/themaniclub, instagram.com/heygreatnails)

Раніше ми розповіли про 10 чудових ідей новорічного френч-манікюру.

Також перегляньте, який колір манікюру ідеально підходить для святкування Нового року-2025.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки нейл-майстрів: Phoebe Cascarina, Aist Haas, The Mani Club.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
NEWS
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання