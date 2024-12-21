Идеи новогоднего маникюра 2025: стильные и праздничные варианты для длинных ногтей
Многие уже начали подготовку к Рождеству и Новому году. И если вы уже подобрали красивое платье или необычный наряд, самое время дополнить образ праздничным маникюром. Для маникюра на Новый год 2025 можно выбрать яркие, элегантные и стильные варианты, которые будут идеально сочетаться с атмосферой веселья.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас стильные идеи необычного маникюра в новогодней тематике.
Нюд с акцентами
Прозрачный нейл-арт - один из главных трендов уходящего года. Многие знаменитости все чаще демонстрируют в соцсетях нюдовые ногти или, как их еще называют, "голые ногти" без яркого покрытия.
Для любительниц более сдержанных вариантов идеально подойдут нюдовые оттенки с яркими акцентами: стразами, золотыми полосками или небольшими элементами фольги на одном-двух ногтях.
Нежный нюдовый маникюр (фото: instagram.com/brushedbyb_)
Маникюр со счастливым оттенком 2025 года
Зеленый маникюр - это отличный выбор для празднования Нового года-2025. Этот цвет ассоциируется с символами природы, а в некоторых культурах - с богатством и процветанием.
Если вы не хотите однотонный маникюр, поэкспериментируйте и сделайте необычный дизайн. На белом или нюдовом фоне можно создать геометрический маникюр с тонкими вертикальными полосками зеленого, красного и серебристого цветов. Каждая полоска может быть выполнена с помощью тонкой кисти или с использованием ленты для ногтей, чтобы добиться четкости линий.
Необычный нейл-арт на Новый год (фото: instagram.com/amyytran)
Разноцветный маникюр
Разноцветный маникюр с золотистым, синим, красным, жемчужным и зеленым - это отличный выбор для яркого и стильного образа на Новый год или другой праздник. Сочетание таких насыщенных и элегантных оттенков позволит создать интересные акценты на ногтях.
Праздничный маникюр (фото: instagram.com/melanated.mani)
Красный маникюр с золотом
Красный маникюр с золотистым акцентом - это классическое сочетание, которое выглядит элегантно и празднично, идеально подходя для новогодних торжеств, Рождества или других важных событий. Такой маникюр привлекает внимание и добавляет яркости, а золотистые акценты придают ему особую роскошь и стиль.
Красный маникюр с бантиком (фото: instagram.com/melanated.mani)
Маникюр "разные ручки"
Если вы не можете определиться с одним цветом для рождественского или новогоднего маникюра, сделайте дизайн "разные ручки". Например, одну руку покройте одним цветом лаком, а вторую другим или же оформите интересным дизайном в похожих тонах.
Как вариант на одной руке - насыщенный изумрудный оттенок, который называют счастливым цветом 2025 года, а на второй - ярко-алый цвет. Дополнить однотонный маникюр можно френчем такого же цвета, но с блестками.
Маникюр "разные ручки" (фото: instagram.com/pop_polished)
Ранее мы рассказали, какой цвет маникюра идеально подходит для празднования Нового года-2025.
Также посмотрите главные тренды маникюра на зиму 2025 года.
Для написания материала были использованы Instagram-страницы: Brittney Ellen, Amy Tran, Melanated Mani aka Anna, franci.