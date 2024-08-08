Идеи на любой вкус. Свежие тренды летнего маникюра, которые вам захочется повторить

Современный мир маникюра предлагает нам тысячи актуальных идей, и все они отличаются своей неординарностью и выразительностью. Поэтому, если вы в поисках трендов для вдохновения, у нас есть несколько идей.

Морские мотивы

Лето - идеальное время для таких дизайнов. Поэтому смело хватайте эту возможность, пока август еще продолжается, и попробуйте что-нибудь из такого покрытия. Один из возможных вариантов можно увидеть на странице ниже:

Маникюр с морским дизайном (Фото: instagram.com/simlynail)

Яркие оттенки

Не бойтесь насыщенных сочетаний, которые буквально созданы для того, чтобы поднимать настроение и делать его более легким. Разбавьте яркие цвета по собственному желанию или даже добавьте цветочные принты.

Яркий маникюр с дизайном (Фото: instagram.com/jess_nails_it)

Минимализм

Если вы из тех, кто обожает лаконичность и классику, присмотритесь к этой актуальной идее. Выберите нюдовую основу, и оставьте ее, как есть, или же добавьте эффект омбре - когда один цвет плавно переходит в другой. Например, разнообразьте покрытие приятным персиковым тоном или сделайте что-нибудь более насыщенное.

Модный летний маникюр (Фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Маникюр на лето 2024 (Фото: instagram.com/setsbysenia)

Неординарные дизайны

Такая идея особенно актуально будет смотреться на длинных ногтях формы стилет или миндаль. Попросите мастера нарисовать вам интересный узор, который будет привлекать внимание и радовать вас. Сделайте одинаковые дизайны на всех ноготках или выделите лишь несколько.

Цветочное настроение

Это еще один из вариантов минималистического дизайна. Лето отлично подходит для того, чтобы выбирать самые разные оттенки и комбинировать их между собой. Разбавьте цветной френч легкими цветочными нотками в хаотическом порядке.

Цветочный маникюр (Фото: instagram.com/naileditbeauty)

Яркая вспышка

А эта идея максимально точно отражает летнее время, сочетая в себе все насыщенные оттенки и разнообразия. Глядя на такой маникюр, сразу чувствуешь летнюю атмосферу и погружаешься в теплые легкие мысли. Поэтому, если вам такая идея по вкусу, обязательно ее реализуйте.

Яркий маникюр на лето (Фото: instagram.com/mynailgirlness)

Объемный дизайн

А это покрытие будет выглядеть очень эффектно, будет казаться, будто на ваших ноготках есть капли воды. Особенно ярко все это будет смотреться на насыщенном оттенке: салатовом, синем или розовом, а также с добавлением других деталей. Например, дизайном серебряной втирки, которая создаст металлический эффект на ногтях.

Объемный маникюр (Фото: instagram.com/memnails)

Для коротких ногтей

Присмотритесь к покрытию, которое гармонично сочетает в себе минимализм и небольшое количество дизайна. Скомбинируйте два цвета и разнообразьте их интересным рисунком, чтобы придать маникюру еще большую выразительность.

Маникюр на короткие ногти (Фото: instagram.com/diana.dianails)

Двойной френч

Нетипичная идея маникюра также пользуется большой популярностью среди модниц, ведь позволяет подчеркнуть короткую длину ноготков и не жертвовать при этом интересным дизайном. Выберите два или три цвета, или не останавливайтесь и попробуйте все те сочетания, которые вам захочется.