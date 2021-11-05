Идеальные пирожки с мясом: Клопотенко поделился простым рецептом

В качестве начинки Клопотенко взял свиной фарш, немного обжарил его и не стал добавлять лук. Форма наших пирожков будет треугольной, а маковая посыпка добавит вкусу пикантности.

Фото: так будут выглядеть наши пирожки

Ингредиенты для пирожков с мясом:

Для теста:

Мука - 500 г

Сухие дрожжи - 1 пакетик

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1/2 ч. л.

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 250 мл

Подсолнечное масло - 50 мл

Для начинки:

Свинина (нежирная) - 500-600 г

Подсолнечное масло - 2-3 ст. л.

Чеснок - 1-2 зубчика

Соевый соус - 50 мл

Томатная паста - 1 ст. л.

Зира - 1/2 ч. л.

Желток (для смазывания пирожков) - 1 шт.

Молоко (для смазывания пирожков) - 2 ст. л.

Мак (опционально) - 1 ст. л.

Соль и перец - по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Подготовьте все ингредиенты для приготовления пирожков с мясом. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.

Для теста возьмите 500 г муки, 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 1 яйцо, 50 мл подсолнечного масла и 1 пакетик сухих дрожжей, влейте 250 мл молока. Замесите тесто.

Важно, чтобы дрожжи были как можно более свежими, кроме того пропорции на упаковке могут отличаться в зависимости от производителя.

Свинину (500 г) нарежьте небольшими кубиками и сделайте фарш при помощи мясорубки.

Готовое тесто положите в миску, смазанную подсолнечным маслом, накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на 45-60 минут.

Разогрейте сковородку с 2-3 ст. л. подсолнечного масла и выложите 1-2 раздавленных зубчика чеснока. Примерно через 2-3 минуты, после того как масло ароматизировалось, извлеките чеснок из сковородки.

После того, как вы извлекли чеснок, выложите на сковороду свиной фарш и поджарьте несколько минут. Влейте 50 мл соевого соуса. Через несколько минут добавьте к фаршу 1 ст. л. томатной пасты, немного соли и перец по вкусу.

Перемешайте, чтоб паста и соль с перцем равномерно распределились в фарше, и жарьте до готовности мяса.

Когда тесто подошло, обомните его и разделите на 12 равных частей. Раскатайте каждый шарик теста в тонкий пласт с помощью скалки.

Выложите в середину каждого пласта мясную начинку и сформируйте пирожки. Форму кулинар решил сделать треугольную, но можно и любую другую.

Выложите сформированные пирожки на противень, застеленный пергаментом, швом вниз.

Смешайте 1 желток с 2 ст. л. молока и смажьте пирожки этой смесью для получения румяной корочки.

Если есть желание, посыпьте пирожки 1 ст. л. мака - вкус будет очень интересным.

Выпекайте пирожки в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне примерно 25-30 минут.