Ідеальні пиріжки з м'ясом: Клопотенко поділився простим рецептом

В якості начинки Клопотенко взяв свинячий фарш, трохи обсмажив його і не став додавати цибулю. Форма наших пиріжків буде трикутною, а макова посипка додасть смаку пікантності.

Фото: так будуть виглядати наші пиріжки

Інгредієнти для пиріжків з м'ясом:

Для тіста:

Борошно - 500 г

Сухі дріжджі - 1 пакетик

Цукор - 1 ст. л.

Сіль - 1/2 ч. л.

Яйце - 1 шт.

Молоко - 250 мл

Соняшникова олія - 50 мл

Для начинки:

Свинина (нежирна) - 500-600 г

Соняшникова олія - 2-3 ст. л.

Часник - 1-2 зубчики

Соєвий соус - 50 мл

Томатна паста - 1 ст. л.

Зіра - 1/2 ч. л.

Жовток (для змазування пиріжків) - 1 шт.

Молоко (для змазування пиріжків) - 2 ст. л.

Мак (опціонально) - 1 ст. л.

Сіль і перець - за смаком

Покрокове приготування страви

Підготуйте всі інгредієнти для приготування пиріжків з м'ясом. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.

Для тіста візьміть 500 г борошна, 1 ст. л. цукру, 1/2 ч. л. солі, 1 яйце, 50 мл соняшникової олії і 1 пакетик сухих дріжджів, влийте 250 мл молока. Замісіть тісто.

Важливо, щоб дріжджі були якомога свіжішими, крім того пропорції на упаковці можуть відрізнятися в залежності від виробника.

Свинину (500 г) наріжте невеликими кубиками і зробіть фарш за допомогою м'ясорубки.

Готове тісто покладіть в миску, змащену соняшниковою олією, накрийте рушником і поставте в тепле місце без протягів на 45-60 хвилин.

Розігрійте сковорідку з 2-3 ст. л. соняшникової олії і викладіть 1-2 розчавлених зубчики часнику. Приблизно через 2-3 хвилини, після того як масло ароматизувалося, вийміть часник зі сковорідки.

Після того, як ви витягли часник, викладіть на сковороду свинячий фарш і підсмажте кілька хвилин. Влийте 50 мл соєвого соусу. Через кілька хвилин додайте до фаршу 1 ст. л. томатної пасти, трохи солі і перець за смаком.

Перемішайте, щоб паста і сіль з перцем рівномірно розподілилися в фарші, і смажте до готовності м'яса.

Коли тісто підійшло, обімніть його і розділіть на 12 рівних частин. Розкачайте кожну кульку тіста в тонкий пласт за допомогою качалки.

Викладіть в середину кожного пласта м'ясну начинку і сформуйте пиріжки. Форму кулінар вирішив зробити трикутну, але можна і будь-яку іншу.

Викладіть сформовані пиріжки на деко, застелене пергаментом, швом вниз.

Змішайте 1 жовток з 2 ст. л. молока і змастіть пиріжки цією сумішшю для отримання рум'яної скоринки.

Якщо є бажання, посипте пиріжки 1 ст. л. маку-смак буде дуже цікавим.

Випікайте пиріжки в розігрітій до 180 градусів духовці на середньому рівні приблизно 25-30 хвилин.