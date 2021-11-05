Ідеальні пиріжки з м'ясом: Клопотенко поділився простим рецептом

Ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом ідеальних пиріжків з м'ясів, спечених в духовці. Кулінар запропонував трохи поекспериментувати з начинкою і формою, запевняючи, що готувати - просто, а смак виходить неймовірним.
Про це переможець МастерШеф розповів на своєму сайті.
В якості начинки Клопотенко взяв свинячий фарш, трохи обсмажив його і не став додавати цибулю. Форма наших пиріжків буде трикутною, а макова посипка додасть смаку пікантності.
Фото: так будуть виглядати наші пиріжки
Для тіста:
Для начинки:
Підготуйте всі інгредієнти для приготування пиріжків з м'ясом. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.
Для тіста візьміть 500 г борошна, 1 ст. л. цукру, 1/2 ч. л. солі, 1 яйце, 50 мл соняшникової олії і 1 пакетик сухих дріжджів, влийте 250 мл молока. Замісіть тісто.
Важливо, щоб дріжджі були якомога свіжішими, крім того пропорції на упаковці можуть відрізнятися в залежності від виробника.
Свинину (500 г) наріжте невеликими кубиками і зробіть фарш за допомогою м'ясорубки.
Готове тісто покладіть в миску, змащену соняшниковою олією, накрийте рушником і поставте в тепле місце без протягів на 45-60 хвилин.
Розігрійте сковорідку з 2-3 ст. л. соняшникової олії і викладіть 1-2 розчавлених зубчики часнику. Приблизно через 2-3 хвилини, після того як масло ароматизувалося, вийміть часник зі сковорідки.
Після того, як ви витягли часник, викладіть на сковороду свинячий фарш і підсмажте кілька хвилин. Влийте 50 мл соєвого соусу. Через кілька хвилин додайте до фаршу 1 ст. л. томатної пасти, трохи солі і перець за смаком.
Перемішайте, щоб паста і сіль з перцем рівномірно розподілилися в фарші, і смажте до готовності м'яса.
Коли тісто підійшло, обімніть його і розділіть на 12 рівних частин. Розкачайте кожну кульку тіста в тонкий пласт за допомогою качалки.
Викладіть в середину кожного пласта м'ясну начинку і сформуйте пиріжки. Форму кулінар вирішив зробити трикутну, але можна і будь-яку іншу.
Викладіть сформовані пиріжки на деко, застелене пергаментом, швом вниз.
Змішайте 1 жовток з 2 ст. л. молока і змастіть пиріжки цією сумішшю для отримання рум'яної скоринки.
Якщо є бажання, посипте пиріжки 1 ст. л. маку-смак буде дуже цікавим.
Випікайте пиріжки в розігрітій до 180 градусів духовці на середньому рівні приблизно 25-30 хвилин.
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