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Ідеально у пост. Рецепт шоколадно-апельсинового печива з горіхами

Рецепт печива від Лізи Глінської (Скріншот із відео)
Автор: Styler

Православні християни в цей період дотримуються посту перед Великоднем. Ви можете приготувати смачне та пісне печиво, не порушуючи релігійних правил.

Рецептом випічки поділилася у Instagram кулінар Ліза Глінська.

Рецепт шоколадно-апельсинового печива з горіхами

Інгредієнти:

  • 300 борошна (10 ст. л. з гіркою)
  • 40 г какао-порошку (4 ст. л. без гірки)
  • 140 г цукрової пудри (7 ст. л. без гірки)
  • 8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
  • сіль (щіпка солі)
  • 150 мл соняшникової олії (рафінованої) (10 ст. л.)
  • 130 мл апельсинового фрешу чи води (9 ст. л.)
  • цедра одного апельсина

Додатково:

  • 40 г цукрової пудри (2 ст. л. без гірки)
  • 50 г горіхів (мигдаль, кеш'ю або волоський горіх) (1/2 склянки)

Покроковий рецепт приготування

Натріть цедру апельсина. Розріжте апельсин і вичавте сік. Замість соку можна використовувати воду, чай чи каву. Додайте до фрешу з цедрою олію та цукрову пудру. Перемішайте.

Цю масу пробийте занурювальним блендером кілька хвилин, щоб утворилася емульсія (водичка поєдналася з маслом).

Додайте до цієї маси за допомогою сита сухі інгредієнти: какао-порошок, розпушувач, сіль та борошно.

Змішайте тісто силіконовою лопаткою, довго не потрібно вимішувати.
Сформуйте печиво. Робіть невеликі кульки діаметром 3-3,5 см. Обваляйте їх у цукровій пудрі й покладіть у серединку горішок.

Викладіть печиво на пергамент і відправте випікатися в розігріту духовку до 175 градусів на 15-16 хвилин.

Крім того, приготуйте вдома смачні та корисні хлібці, які у 100 разів кращі за магазинні.

Раніше ми ділилися рецептом бананових оладок без цукру, які можна їсти в піст.

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