Ідеально у пост. Рецепт шоколадно-апельсинового печива з горіхами

Православні християни в цей період дотримуються посту перед Великоднем. Ви можете приготувати смачне та пісне печиво, не порушуючи релігійних правил.
Рецептом випічки поділилася у Instagram кулінар Ліза Глінська.
Інгредієнти:
Додатково:
Натріть цедру апельсина. Розріжте апельсин і вичавте сік. Замість соку можна використовувати воду, чай чи каву. Додайте до фрешу з цедрою олію та цукрову пудру. Перемішайте.
Цю масу пробийте занурювальним блендером кілька хвилин, щоб утворилася емульсія (водичка поєдналася з маслом).
Додайте до цієї маси за допомогою сита сухі інгредієнти: какао-порошок, розпушувач, сіль та борошно.
Змішайте тісто силіконовою лопаткою, довго не потрібно вимішувати.
Сформуйте печиво. Робіть невеликі кульки діаметром 3-3,5 см. Обваляйте їх у цукровій пудрі й покладіть у серединку горішок.
Викладіть печиво на пергамент і відправте випікатися в розігріту духовку до 175 градусів на 15-16 хвилин.
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