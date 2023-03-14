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Приготуйте вдома смачні та корисні хлібці, які в 100 разів кращі за магазинні

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Вівторок 14 березня 2023 09:27
Приготуйте вдома смачні та корисні хлібці, які в 100 разів кращі за магазинні Фото: Рецепт найсмачніших хлібців удома (pixabay.com)
Автор: Styler

Хлібці містять повільні вуглеводи, клітковину, залізо, жирні кислоти, калій, харчові волокна, кальцій, вітаміни групи B, магній, фосфор. Їх необов'язково купувати у магазині, де ви не впевнені у складі. Такий продукт легко приготувати вдома.

Рецептом мультизернових хлібців поділилася у Instagram кулінарний блогер Дар'я Дорошкевич.

Як приготувати домашні хлібці?

  • Візьміть 200 г насіння (можна 4 види в рівних пропорціях, але можна додати навіть 1 або 2 види насіння)
  • 150 г борошна (можна взяти житнє, але ви можете замінити пшеничним цільнозерновим або кукурудзяним і навіть рисовим).
  • 1,5 ч. ложки солі (можна додати 2 ч. ложки або присипати сіллю зверху).
  • 2 ст. ложки гарної олії (у рецепті розторопші, але використовуємо будь-яку нерафіновану).
  • 300 мл води.
  • Можна ще додати кмин, коріандр, сушену паприку або сушені помідори.

Що важливо знати

Важливо замішане тісто залишити на 15-20 хвилинмінути, щобаби воно загуснуло.

Розкладіть тісто лише на пергамент. Щобільше, використовуйте якісний силіконізований пергамент.

Запікайте 10 хвилин у розігрітій духовці на температурі 200, потім дістаньте з духовки, позначте ножем майбутні шматочки, далі запікайте 30, а іноді і 40 хвилин при температурі 160 градусів.

Зачекайте, коли хлібці охолонуть і потім ламайте на шматочки. Смачного!

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