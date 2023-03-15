Ідеально у пост. Рецепт шоколадно-апельсинового печива з горіхами
Православні християни в цей період дотримуються посту перед Великоднем. Ви можете приготувати смачне та пісне печиво, не порушуючи релігійних правил.
Рецептом випічки поділилася у Instagram кулінар Ліза Глінська.
Рецепт шоколадно-апельсинового печива з горіхами
Інгредієнти:
- 300 борошна (10 ст. л. з гіркою)
- 40 г какао-порошку (4 ст. л. без гірки)
- 140 г цукрової пудри (7 ст. л. без гірки)
- 8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
- сіль (щіпка солі)
- 150 мл соняшникової олії (рафінованої) (10 ст. л.)
- 130 мл апельсинового фрешу чи води (9 ст. л.)
- цедра одного апельсина
Додатково:
- 40 г цукрової пудри (2 ст. л. без гірки)
- 50 г горіхів (мигдаль, кеш'ю або волоський горіх) (1/2 склянки)
Покроковий рецепт приготування
Натріть цедру апельсина. Розріжте апельсин і вичавте сік. Замість соку можна використовувати воду, чай чи каву. Додайте до фрешу з цедрою олію та цукрову пудру. Перемішайте.
Цю масу пробийте занурювальним блендером кілька хвилин, щоб утворилася емульсія (водичка поєдналася з маслом).
Додайте до цієї маси за допомогою сита сухі інгредієнти: какао-порошок, розпушувач, сіль та борошно.
Змішайте тісто силіконовою лопаткою, довго не потрібно вимішувати.
Сформуйте печиво. Робіть невеликі кульки діаметром 3-3,5 см. Обваляйте їх у цукровій пудрі й покладіть у серединку горішок.
Викладіть печиво на пергамент і відправте випікатися в розігріту духовку до 175 градусів на 15-16 хвилин.
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