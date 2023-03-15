Идеально в пост. Рецепт шоколадно-апельсинового печенья с орехами
Православные христиане в этот период времени придерживаются поста перед Пасхой. Вы можете приготовить вкусное и постное печенье, не нарушая религиозных правил.
Рецептом выпечки поделилась в Instagram кулинар Лиза Глинская.
Рецепт шоколадно-апельсинового печенья с орехами
Ингредиенты:
- 300 муки (10 ст. л. с горкой)
- 40 г какао-порошка (4 ст. л. без горки)
- 140 г сахарной пудры (7 ст. л. без горки)
- 8 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
- соль (щепотка соли)
- 150 мл подсолнечного масла (рафинированного) (10 ст. л.)
- 130 мл апельсинового фреша или воды (9 ст. л.)
- цедра одного апельсина
Дополнительно:
- 40 г сахарной пудры (2 ст. л. без горки)
- 50 г орехов (миндаль, кешью или грецкий орех) (1/2 стакана)
Пошаговый рецепт приготовления
Натрите цедру апельсина. Разрежьте апельсин и выжмите сок. Вместо сока можно использовать воду, чай или кофе. Добавьте к фрешу с цедрой растительное масло и сахарную пудру. Перемешайте.
Эту массу пробейте погружным блендером несколько минут, чтобы образовалась эмульсия (водичка объединилась с маслом).
Добавьте к этой массе с помощью сита сухие ингредиенты: какао-порошок, разрыхлитель, соль и муку.
Смешайте тесто силиконовой лопаткой, долго вымешивать не нужно.
Сформируйте печенье. Делайте небольшие шарики диаметром 3-3,5 см. Обваляйте их в сахарной пудре и в серединку положите орешек.
Выложите сформированное печенье на пергамент и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 175 градусов на 15-16 минут.
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