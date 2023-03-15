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Идеально в пост. Рецепт шоколадно-апельсинового печенья с орехами

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Среда 15 марта 2023 08:31
Идеально в пост. Рецепт шоколадно-апельсинового печенья с орехами Рецепт печенья от Лизы Глинской (Скриншот из видео)
Автор: Styler

Православные христиане в этот период времени придерживаются поста перед Пасхой. Вы можете приготовить вкусное и постное печенье, не нарушая религиозных правил.

Рецептом выпечки поделилась в Instagram кулинар Лиза Глинская.

Рецепт шоколадно-апельсинового печенья с орехами

Ингредиенты:

  • 300 муки (10 ст. л. с горкой)
  • 40 г какао-порошка (4 ст. л. без горки)
  • 140 г сахарной пудры (7 ст. л. без горки)
  • 8 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
  • соль (щепотка соли)
  • 150 мл подсолнечного масла (рафинированного) (10 ст. л.)
  • 130 мл апельсинового фреша или воды (9 ст. л.)
  • цедра одного апельсина

Дополнительно:

  • 40 г сахарной пудры (2 ст. л. без горки)
  • 50 г орехов (миндаль, кешью или грецкий орех) (1/2 стакана)

Пошаговый рецепт приготовления

Натрите цедру апельсина. Разрежьте апельсин и выжмите сок. Вместо сока можно использовать воду, чай или кофе. Добавьте к фрешу с цедрой растительное масло и сахарную пудру. Перемешайте.

Эту массу пробейте погружным блендером несколько минут, чтобы образовалась эмульсия (водичка объединилась с маслом).

Добавьте к этой массе с помощью сита сухие ингредиенты: какао-порошок, разрыхлитель, соль и муку.

Смешайте тесто силиконовой лопаткой, долго вымешивать не нужно.
Сформируйте печенье. Делайте небольшие шарики диаметром 3-3,5 см. Обваляйте их в сахарной пудре и в серединку положите орешек.

Выложите сформированное печенье на пергамент и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 175 градусов на 15-16 минут.

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Раньше мы делились рецептом банановых оладий без сахара, которые можно есть в пост.

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