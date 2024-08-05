Ідеально на літо та осінь. Які штани приховають зайве та візуально подовжать ніжки

Модні штани для жінок

Як виявилося, головним трендом цього сезону стали білі та легкі тканини. Втім, варіантів штанів безліч, ви точно зможете обрати щось для себе.

Костюмні штани

Чудовий варіант для роботи та прогулянок - білі штани костюмного крою. Головне, аби вони не були занадто вузькими.

Стильні штани на спеку (фото: instagram.com/spidnytsya_ua)

Білі палаццо

Ще один чудовий варіант - лляні палаццо. Вони вдало можуть приховати зайве, але при цьому в них вам не буде спекотно.

Модні штани на літо (скріншот)

Джинси-банани

Окрім цього ви можете обрати стильні джинси-банани. Цей варіант чудово підкреслить талію, а ще подовжить ніжки.

Модні джинси на літо (фото: instagram.com/your.look.store)

Як підібрати штани за типом фігури

Враховуйте не лише фасон та тканину, а ще й те, яку ви маєте фігуру. Залежно від цього ви зможете підібрати максимально вдалий варіант.

Якщо ваша фігура: