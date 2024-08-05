Ідеально на літо та осінь. Які штани приховають зайве та візуально подовжать ніжки

Вже скоро закінчується літо, але спека не поспішає відступати. Ба більше, у вересні ще не вдасться одразу "перестрибнути" у теплий одяг, усе ще будуть актуальними легкі та зручні варіанти.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які штани ідеально підійдуть на літо та початок осені, а також зроблять вас візуально стрункішою.
Як виявилося, головним трендом цього сезону стали білі та легкі тканини. Втім, варіантів штанів безліч, ви точно зможете обрати щось для себе.
Чудовий варіант для роботи та прогулянок - білі штани костюмного крою. Головне, аби вони не були занадто вузькими.
Стильні штани на спеку (фото: instagram.com/spidnytsya_ua)
Ще один чудовий варіант - лляні палаццо. Вони вдало можуть приховати зайве, але при цьому в них вам не буде спекотно.
Модні штани на літо (скріншот)
Окрім цього ви можете обрати стильні джинси-банани. Цей варіант чудово підкреслить талію, а ще подовжить ніжки.
Модні джинси на літо (фото: instagram.com/your.look.store)
Враховуйте не лише фасон та тканину, а ще й те, яку ви маєте фігуру. Залежно від цього ви зможете підібрати максимально вдалий варіант.
До слова, раніше стиліст назвала 7 універсальних порад, які зроблять ваші образи ще кращими.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Gazeta.pl, Vogue.